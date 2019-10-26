16:39:06 CASERTA. Terza giornata di campionato per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che dovrà vedersela contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Domani, domenica 27 ottobre, la seconda trasferta stagionale per le atlete di coach Cuccarini.

Stamani la partenza dal Golden Tulip Plaza Caserta, a bordo dell'autobus personalizzato messo a disposizione dallo sponsor Clp, alla volta della stazione centrale di Napoli: viaggio in prima classe, con pernottamento in albergo di lusso e pullman a disposizione per tutti gli spostamenti, compreso, al termine della gara, il transfer dall'albergo all'aeroporto per il rientro a Capodichino, dove ad attendere le atlete, già proiettate alla sfida casalinga di giovedì contro l'Imoco Volley Conegliano, ci sarà sempre l'autobus della Clp che le riaccompagnerà al Golden Tulip Plaza Caserta.

Una trasferta, la seconda si diceva, con più regioni che spingono alle spalle perché la Golden Tulip Volalto 2.0 non è solamente la squadra di Caserta, ma, nel panorama del volley, rappresenta il riferimento di tutto il centro-sud Italia.

La società del presidente Turco è un’eccellenza di quel Mezzogiorno che non si arrende, che lotta con le proprie forze per riuscire ad emergere e vincere in un mondo difficile come quello dello sport.

Domani alle 17, al PalaFenera di Chieri, il fischio d’inizio della gara con le avversarie della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. E sarà subito una sfida dall’alto valore, sia tecnico che di classifica.

Entrambe le formazioni hanno come obiettivo quello di rientrare nei play off ed i 3 punti in palio valgono oro.

La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta si presenta al PalaFenera reduce da due gare – la prima in trasferta, l’altra casalinga – nelle quali ha messo non poco in difficoltà il Millenium Brescia ed Il Bisonte Firenze, a conferma del fatto che il club può contare su un sestetto esperto e di valore.

Coach Cuccarini, unitamente al suo staff, ha preparato tutto nei minimi dettagli e, domani mattina, al termine della seduta di rifinitura, svelerà la rosa di atlete che farà scendere in campo.