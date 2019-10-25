FIAS_CASERTA
11:26:01 Si terrà lunedì 28 ottobre alle 18.30, all’Hotel dei Cavalieri (p.zza Vanvitelli n.12 - Caserta) il convegno “LE DIVERSE ABILITA’ - DAL BISOGNO NEGATO ALL’IMPEGNO CONCRETO”.

L’evento è organizzato dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Provincia di Caserta, e fortemente voluto dall’On. Carlo Sarro, Presidente Provinciale Forza Italia Provincia di Caserta, che vedrà la partecipazione dei parlamentari del gruppo di Forza Italia, attivi sul tema, On. Giusy Versace e On. Matteo Dell’Osso.

 Nel corso del convegno si dibatterà sulla tematica in oggetto, analizzando la proposta legislativa messa in atto dai gruppi parlamentari di Forza Italia dal 1994 ai giorni nostri e ascoltando testimonianze dirette di chi vive quotidianamente con tali problematiche.

Dall’analisi di quanto emergerà dal convegno il gruppo parlamentare, quello regionali e provinciale di Forza Italia, si attiveranno per redigere una proposta di legge sulla tematica del convegno.

 

Interverranno:

Antonio DE LUCIA, commercialista; Adele VAIRO, coordinatrice regionale Azzurro Donna Campania nonché referente regionale Dipartimento Istruzione FI; Francesco MENNELLA, chirurgo ortopedico assistente sociale; Giorgio MAGLIOCCA, Presidente Provincia e coordinatore provinciale FI; On. Massimo GRIMALDI, vice coordinatore regionale FI; On. Carlo SARRO, Componente Commissione Affari Istituzionali; On. Matteo DALL’OSSO, Componente Commissione Difesa; On. Giusy VERSACE, Componente Commissione a Affari Sociali e Componente Commissione per l’infanzia e l’adolescenza; Sen. Alessandrina LONARDO, Componente Commissione Antimafia; Sen. Domenico SIANO, Coordinatore regionale FI.

A moderare gli interventi è stata chiamata la nota giornalista casertana Francesca NARDI.

L’On. Sarro, insieme al Coordinamento Provinciale, e tutti gli amministratori, invita il popolo azzurro a partecipare a questo evento che segna il via per partire insieme per tornare ad essere la guida moderata del centrodestra.

 

 

