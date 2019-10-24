17:24:54 La Federazione Provinciale di Caserta inaugura questa sera una serie di incontri aperti ai compagni di tutta la Provincia tesi a concordare le proposte Programmatiche de Psi di Caserta per la prossima conferenza da tenersi con la presenza del Segretario Regionale Michele Tarantino e del segretario Nazionale Enzo Maraio, conferenza preannunciata al Sindaco Carlo Marino dallo stesso Maraio in occasione della presentazione del Coordinamento Provinciale.
L’occasione della inaugurazione in Via Roma 143 della Sala Davide Panucci all’interno dei Locali occupati dalla Federazione Provinciale del PSI Davide Panucci il noto avvocato Socialista deceduto il 05 Aprile 2018 a soli 50 anni
Il coordinamento Provinciale Psi