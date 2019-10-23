09:48:31 Il Pizzaiolo di Macerata Campania Luca Doro con la sua Pizzeria Doro Gourmet, dopo l’ingresso nella Guida Osterie Slow Food 2020, entra nella prestigiosa guida Il Golosario edita da Marco Gatti e Paolo Massobrio conquistando il “faccino radioso”.

Il libro-guida racconta annualmente il gusto italiano con i suoi territori, i suoi prodotti tipici, i volti e le storie di chi produce.

Nella mattinata di lunedì 28 ottobre, Luca Doro sarà quindi sul palco delle premiazioni della quattordicesima edizione di Golosaria, presso Fiera Milano City, la grande kermesse dedicata al cibo e alla ristorazione di qualità organizzata sempre dai giornalisti gastronomici milanesi Gatti e Massobrio, dove saranno festeggiati ristoranti e pizzerie che si sono visti attribuire le menzioni e le valutazioni in guida, per poi concludere alle 15.30, i laboratori di Pizza previsti nella kermesse milanese a cura di Farina Petra Molino Quaglia, dove sarà in scena la celebre Pizzellessa, la Pizza con le castagne lesse, rievocativa delle tradizioni di Macerata Campania e della Festa di Sant’Antuono.

Oltre all’appuntamento milanese il pizzaiolo casertano sarà nel centro di Padova nella serata di domenica 27 Ottobre presso L’Enotavola Pino, uno dei luoghi più trendy del Veneto per gli abbinamenti cibo-vino, mentre Martedì 29 volerà a Taormina, per il Mediterranean Cooking Congress in un incontro tra pizza e ristorazione con lo chef stellato siciliano Pietro D’Agostino.