10:05:22 CASERTA. Per la provincia di Caserta e la Regione Campania, l’appuntamento con le regionali del 2020 rappresenta un banco di prova importante per la nuova Lega di Matteo Salvini che è chiamata a confermarsi come nuova forza guida del centrodestra dopo gli ottimi risultati raccolti in occasione delle europee.

In questi giorni, a tal proposito, sono venuti fuori i primi nomi di possibili candidati che il ‘Carroccio’ potrebbe schierare per cercare di centrare questo risultato.

A fermare le voci, però, è l’eurodeputato Valentino Grant che sottolinea come sia prematuro fare dei nomi se prima non si mette in campo il progetto che il partito intende attuare per il governo della Regione.

«Per la scelta dei candidati sarà importante capire che tipo di indirizzo intendiamo dare alla nostra azione di governo - ha spiegato l’eurodeputato - se il partito dovesse decidere di concentrarsi sulla viabilità, ad esempio, non potremmo schierare gli stessi uomini che se puntassimo sulle infrastrutture.

Appare evidente che sono necessarie delle conoscenze e delle competenze diverse che dobbiamo andare a ricercare nei nostri candidati».

Grant sottolinea come il partito, a prescindere dovrà apporre dei paletti ben precisi nell’individuazione dei candidati per le regionali.

«I segretari non possono essere candidati alla Regione se, prima, non provvedono a rassegnare per tempo le loro dimissioni dalla carica - ha spiegato il manager di Casagiove - abbiamo intenzione di far rispettare questa regola per permettere a tutti di poter concorrere ad armi pari nella prossima primavera».

Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore, quando prenderà il via la discussione sia interna alla Lega che con gli alleati di coalizione per definire i criteri da mettere in campo sia nella formazione delle liste che degli apparentamenti. 

La sensazione e che, qualcosa di più concreto si possa avere dopo l’esito delle elezioni regionali in Umbria che rappresentano un banco di prova per tutte le forze per capire quale sia lo stato di salute di tutti e per attuare le strategie future legate ad una tornata impegnativa qual è quella della Regione Campania.

