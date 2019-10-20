catone kona
10:00:05 CASERTA. Il presidente nazionale dell’Inps Pasquale Tridico in provincia di Caserta per una due giorni densa di appuntamenti al fianco delle imprese del territorio e dei lavoratori.

Farà, infatti tappa in Terra di Lavoro il progetto l’Inps in viaggio verso le aziende con la presenza di un camper mobile che rappresenta una vera e propria sede viaggiante dell’Istituto di previdenza.

“In viaggio verso le aziende” è un percorso studiato per raggiungere, direttamente in sede e con l’ausilio di una stazione mobile allestita a ufficio, una serie di aziende selezionate sul territorio nazionale che segna l’idea dinamica che oggi l’Inps intende dare alla propria funzione.

La stazione mobile è fornita di postazioni informatiche e di personale specializzato che offrirà un servizio di consulenza a lavoratori e imprenditori sulle questioni di maggiore interesse, come l’APE Sociale, le misure per i lavoratori precoci, la simulazione della pensione futura e tutto quello che attiene la previdenza.

«Con questo progetto l’Inps va direttamente sui luoghi di lavoro promuovendo una collaborazione istituzionale con il mondo dell’impresa e offrendo al personale tutte le informazioni e i chiarimenti sui servizi che oggi l’Istituto eroga».

A spiegare lo spirito della campagna di comunicazione nazionale il direttore regionale della Campania dell’Inps Giuseppe Greco.

L’iniziativa si apre il prossimo 22 ottobre quando il camper dell’Inps si recherà presso la zona industriale di Pignataro Maggiore nell’area antistante l’Sts Acoustic dove incontrerà i lavoratori dell’azienda e quelli di Prysmian Group, Snop Automotive e Italcoat per offrire loro supporto e assistenza rispetto alle opportunità che può offrire l’Inps.

«L’Inps - ha ripreso il direttore della Campania Greco - ha come obiettivo quello di sopperire alla complessità del sistema normativo agevolando i rapporti di cooperazione tra imprenditori e lavoratori».

Fitto anche il programma di iniziative previsto per il 23. Di mattina, infatti, il presidente Tridico farà visita alla sede Inps di Caserta diretta da Giuliana Mazzarella dove incontrerà il personale, il comitato provinciale presieduto da Giuseppe Ilardi e il presidente del comitato regionale Pietro Pettrone.

Tridico sarà poi in un’altra eccellenza della provincia di Caserta dove parteciperà ai lavori di un interessante convegno dal titolo Innovazione e disuguaglianze.

Dopo i saluti di Luca Branco, sindaco di Capua e Raffaele Ruberto, Prefetto di Caserta, toccherà proprio al numero uno nazionale dell’Inps Pasquale Tridico accendere la discussione con il suo intervento.

Dopo di lui si alterneranno Giuseppe Morsillo, Presidente CIRA, Gianluigi Traettino, Vice Presidente Confindustria Campania, Giovanni Dosi, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Enrica Morlicchio, dell’Università Federico Il di Napoli, Andrea Roventini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Nicola Ricci, Segretario generale Campania CGIL, Doriana Buonavita, Segretario generale Campania CISL, Giovanni Sgambati, Segretario generale Campania UIL.

