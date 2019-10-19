20:21:55 SAN TAMMARO. Si terrà, domani, domenica 20 Ottobre 2019 con partenza alle ore 15, patrocinata dalla Provincia di Caserta e dal Comune di San Tammaro, a cura dell’Asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S. Tammaro, Società Ciclistica affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana di cui è Presidente rag. Giuseppe Serulo, Componente del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, la storica organizzazione della Medaglia d’oro Maria SS. della Libera, gara ciclistica arrivata alla XXV edizione è riservata alla categoria cicloamatori FCI ed Enti convenzionati.

La Kermesse, è dedicata alla Splendida Mamma Celeste Maria SS. della Libera, Speciale Protettrice del Comune di San Tammaro. Per quest’anno, la gara sarà valida anche quale “G.P. d’Autunno” e per il “Premio Speciale Angelo Ragucci”.

Un doveroso ricordo ad un amico che ha sempre collaborato con passione alla realizzazione di tale manifestazione.

La direzione gara sarà espletata da Giuseppe Serulo e Antonio Giordano, Presidente del Collegio di Giuria Pietro Delli Paoli, Giudice di Arrivo Vincenzo Di Ponio, il sevizio di Scorta Tecnica sarà a cura della Scorta Tecnica di Boscoreale mentre l’allestimento della zona di arrivo sarà a cura di Salvatore Belardo. Addetto alla Giuria, il Consigliere Cassiere geom. Pasquale Ottalano mentre addetto all’Antidoping il Consigliere Salvatore Saputo. Responsabile della manifestazione il vice presidente vicario geom. Giuseppe Vastante, supervisore del percorso di gara il vice presidente Carlo Valletta, resp. segreteria organizzativa il Consigliere-Segretario rag. Vincenzo Campaniello coaudivato dai Consiglieri Gaetano Valletta e Salvatore Saputo.

Il ritrovo della direzione gara, forze dell’ordine, protezione civile, collegio di giuria, scorta tecnica e atleti per le operazioni preliminari di partenza, è previsto per le ore 13 presso Smile Cafè mentre la partenza ufficiale sarà data alle ore 15.

Il circuito di gara completamente pianeggiante di Km. 16 da ripetere 5 volte, attraverserà anche parte del perimetro esterno del Real Sito di Carditello, splendida perla borbonica che risiede nel tenimento di San Tammaro.

Alla cerimonia di premiazione è prevista la presenza del Sindaco di San Tammaro Ernesto Stellato, di S. Maria La Fossa Arch. Nicolino Federico, di Macerata Campania Geom. Stefano Antonio Cioffi, del Prof. Giuseppe Cutolo Presidente Federciclismo Campania, del suo vice Vicario Massimo Salerno, del Consigliere Regionale FCI Campania Raffaele Salzillo, dei presidenti onorari Avv. Rossella Bovienzo, Dott.ssa, Carmela Mascolo Dirigente Scolastico e Responsabile Scuola Federciclismo Campania, Prof. Dott. Domenico de Lucia e del Delegato provinciale CONI Caserta Dott. Michele De Simone.