14:34:56 Al via Mercoledì 23 Ottobre 2019 alle ore 9,30 presso il Museo Campano di Capua, il seminario “Il Sistema Museale Nazionale – Nuovi standard di qualità per i musei della Campania”.

L’incontro rientra, in una serie di seminari, il primo svoltosi il 9 ottobre scorso e l’ultimo in programma il 13 novembre, da svolgersi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, promossi dalla Regione Campania e curati da Mediateur.

Il sistema museale nazionale è stato ideato con l’obiettivo di creare una rete nazionale tra musei e luoghi della cultura pubblici e privati, analizzandone nel contempo le opportunità e gli impatti sui musei regionali e sui sistemi culturali locali nel complesso.

«La nascita del futuro Sistema Museale Nazionale – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, – rappresenta un’occasione per rilanciare, ancora di più, il prezioso complesso del Museo Campano di Capua, punto di riferimento culturale dell’intero territorio provinciale nel circuito regionale e nazionale.

Il “Museo”, infatti, rappresenta da oltre 150 anni un luogo fondamentale per lo studio e la conoscenza del mondo antico nonché una tappa fondamentale sul piano della prospettiva della ricerca scientifica e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale».

«Tutti i nostri sforzi sono diretti – ha proseguito Magliocca – per riaffermare il valore del Museo come luogo di elaborazione di valori identitari di un territorio di grande cultura, ma anche come un volano per la crescita del turismo culturale, in collaborazione con tutte le istituzioni e gli attori del territorio».

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, e del Direttore del Museo Campano di Capua, Giovanni Solino, interverranno Anita Florio, dirigente della Regione Campania, che tratterà il tema “Il percorso della Regione Campania verso il sistema museale nazionale”, quindi sarà la volta di Marianella Pucci, Direzione Mediateur, che tratterà l’argomento “Il Sistema museale nazionale: finalità, strumenti e opportunità”, alle 10,45 il focus “Valutazione degli standard di qualità”, a conclusione del quale interverranno Elena Quaranta della Regione Campania sul tema ”Standard museali e livelli uniformi di qualità” e Federico Lomolino sul tema “Riconoscimento regionale e accreditamento al Sistema museale”.

Concluderà Ida Gennarelli del Polo Museale della Campania.

Questo il programma del calendario: il 9 Ottobre ad Avellino, presso il Museo Irpino – Carcere Borbonico, il 16 Ottobre al Museo del Sannio di Benevento, Mercoledì 23 Ottobre a Capua, 30 Ottobre a Salerno, presso il Museo Archeologico Provinciale, 13 Novembre a Napoli presso il Palazzo Reale.

I seminari, realizzati con il patrocinio di Icom Italia e delle Province della Campania, in collaborazione con il Polo Museale della Campania, sono rivolti principalmente ai rappresentanti delle istituzioni culturali campane ed ai vari attori dell’offerta culturale regionale pubblica e privata.