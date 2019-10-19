06:14:55 Tra passaggi già chiusi e quelli che si potrebbero chiudere nelle prossime ore, si può certamente dire che l’impatto di Italia Viva sulla provincia di Caserta è stato certamente fortissimo. Nel corso della Leopolda partita ieri sera, ci potrebbero essere nuove formalizzazioni di prestigio.

Il movimento di Matteo Renzi, oggi può contare sull’apporto di Nicola Caputo, consigliere delegato all’agricoltura del governatore Vincenzo De Luca, del consigliere regionale Luigi Bosco, dell’ex sindaco di Marcianise Filippo Fecondo.

Nutritissima la squadra degli amministratori locali che hanno già detto sì all’ex presidente del consiglio o che potrebbero farlo nelle prossime ore. Partiamo dal capoluogo, ci sono i consiglieri Gianni Megna, Roberto Peluso, Mario Alessandro Russo, Liliana Trovato, Gianfausto Iarrobino, Pasquale Antonucci a cui si aggiungono l’ex segretario cittadino del Pd Mauro Desiderio, il coordinatore della mozione Giachetti Piergaetano Fulco, il dirigente cittadino Domenico Grande.

Nutrita la pattuglia anche ad Aversa dove ai consiglieri comunali Pasquale Fiorenzano e Mariano Scuotri, sono pronti ad aggiungersi Giuseppe Stabile e Imma Dello Iacono. Spettatore attento a Santa Maria Capua Vetere è l’assessore all’Ambiente Francesco Petrella, mentre è già al lavoro per la nuova causa Carmine De Lucia di Santa Maria a Vico.

Spettatori interessati, poi, sono il consigliere di Orta di Atella Salvatore Del Prete con il presidente del consiglio comunale atellano Ferdinando D’Ambrosio.

Ha aderito al progetto di Matteo Renzi anche la consigliera di Parete Luigia Martino, avvocato, già assessore a Tremola.

A Casapulla ci potrebbe essere il passaggio quasi in blocco della maggioranza guidata dal sindaco Renzo Lillo con i consiglieri Giuseppe Santillo e Nando Bosco. Nemmeno la zona dell’alto casertano e del Matese è rimasta insensibile al fascino del progetto dell’ex sindaco di Firenze con Francesco Zarone di Pietravairano, Stani Supino di Vairano Patenora, il presidente del consiglio di Piedimonte Matese e consigliere provinciale Gianluigi Santillo.

Della partita Tommaso Fattopace di Capodrise, Giovanni Iovino di Cellole è amministratori di prima fascia dell’agro aversano come Luigi Petrillo di Casal di Principe e Saverio della Corte di Villa di Briano. A Vitulazio ci potrebbe essere la ‘doppietta’ Francesco Di Gaetano-Maristella Di Mauro.

Italia Viva potrebbe segnare il ritorno in pista dell’ex consigliere regionale dell’Idv Edoardo Giordano, oltre che dell’ex vicepresidente della Provincia Rosario Capasso. Vicini al progetto anche il dirigente di Campania libera Cesario Villano e l’ex dirigente provinciale del Partito democratico Giovanni Cusano.