La funivia del Laceno nel comune di Bagnoli Irpino (Av) riceve un finanziamento di almeno 12 milioni di euro dalla Regione Campania.

Posso commentare senza se e ma, che è un'ottima notizia. Ne sono davvero lieto.

A questo punto però la nostra chiacchierata si sposta geograficamente a Bocca della Selva. Mai nessun campanilismo o strumentalità, ma sempre amore e valorizzazione del nostro territorio.

Chi di noi non è andato almeno una volta a Bocca, splendida località immersa nella bellezza del Matese, a cavallo tra le province di Caserta e Benevento. Unica località insieme a Laceno per gli sport invernali in Campania.

Ecco, adesso viene il bello.....

Ormai da anni, Bocca è lo spettro di sé stessa, avendo gli impianti funivia chiusi ed inagibili per vetustà delle attrezzature utilizzate.

Immaginate una località sportiva invernale senza impianti ed attrezzature idonee agli stessi.

Deserto o quasi, abbandono, e crisi latente in un territorio unico come ricchezze paesaggistico/ambientali ed enogastronomiche.....

Uno spreco assurdo, ed ancora più una miopia politica atavica unica, immobilismo e silenzio assordante, mix di anni, con una assoluta mancanza di visione e prospettiva in quell’area, potenzialmente da sviluppare e valorizzare, vista anche la crisi economica che attanaglia le aree interne, in via di spopolamento ed abbandono.

Notizia di oggi, a bilanciare quasi, in risposta a Laceno, i sindaci di Piedimonte Matese, nel cui territorio ricadono le piste, impianti e servizi complementari, unitamente al sindaco di Cusano Mutri, capofila, in cui invece ricadono immobili e strutture ricettive consequenziali, e in ultimo il sindaco di Castello del Matese, in cui ricade il territorio montano circostante, finalmente hanno presentato un buon progetto di sviluppo e valorizzazione del comprensorio tutto, per un valore finanziabile di 20milioni di euro. Un semplice quesito, lasciatemelo fare, ma da diversi anni, la località di Bocca della Selva è in una fase di debacle inesorabile, e totale isolamento, ed in tutto questo tempo, una progettualità concreta non la potevano presentare, per non portare Bocca a diventare un luogo ormai marginale nel panorama turistico invernale di tanti turisti.

Si dice meglio tardi che mai.... sarà.... ma non mi piace per niente questa ratio....

La mia domanda non ha retorica e/o polemica, anzi è di input e stimolo ad adoperarsi in modo, da far ritornare Bocca della Selva, al ruolo che merita, di realtà a forte vocazione turistica ed economica, nel territorio matesino.

Devo dire, che in questi anni, poche voci virtuose hanno mantenuto alto il livello di impegno ed attenzione sulla località, ed in primis va il mio ringraziamento alla Proloco, etc, e Nicola D'Angerio per tutti, mio amico da anni.

Concludo con un auspicio semplice, evocando realmente una politica al servizio del cittadino, cittadini impegnati per il bene del territorio, tutti in sinergia, e diretti verso l’unica direzione positiva, il futuro migliore della nostra amata terra.

Umberto Marzuillo