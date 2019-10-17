16:37:39 Arnaldo Gadola ha lasciato il Partito Repubblicano Italiani, dimettendosi dagli incarichi di Membro della Direzionale Nazionale, dal Consiglio Nazionale e di Segretario Provinciale Caserta del Pri.

Tutto è stato formalizzato con una lettera amichevole diretta al Partito nella Sede di Roma al Segretario Nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro.

«È con molto dispiacere - afferma l'avvocato Arnaldo Gadola- che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dagli incarichi di Membro della Direzione Nazionale, dal Consiglio del direttivo Nazionale e da Segretario Provinciale Caserta del Partito Repubblicano Italiano.

È stata una bellissima esperienza. Dopo la candidatura alle Regionali del 2015 con il Centro Democratico dell'onorevole Mauro Tabacci, mi candidai nel 2018 al Senato con il Partito Repubblicano Italiano ottenendo un ottimo successo di voti.

Infatti con i Repubblicani risultai il più votato d'Italia del partito, poi continuai il percorso repubblicano con la candidatura alle Europee nel Maggio del 2019 come unico rappresentante repubblicano del Meridione nella lista di Più Europa.

Mi sono impegnato al massimo per la bandiera repubblicana coinvolgendo tantissime persone tanto da fondare 4 sezioni. Ma per motivi personali ho deciso di non far parte più del progetto repubblicano. E' stata una sofferente decisione che io reputo alquanto dolorosa in quando ho sempre tenuto una Grande Fede e stima per lo storico Pri.

Per il momento non ho in mente nessun partito. Essendo un politico c'è sempre un nuovo progetto. Ho bisogno di riflettere, come ho riflettuto negli ultimi tempi prima di prendere la decisione di lasciare il Pri. Anzi colgo l'occasione per ringraziare i sempre amici Corrado De Rinaldis Saponaro Segretario Nazionale, una persona eccezionale ci tengo ben a precisarlo.

Voglio anche ringraziare il Vice Nazionale e Segretario Regionale Campania del Pri Salvatore Piro una persona ugualmente eccezionale. Voglio concludere che la mia sofferta decisione è stata solo per motivi personali. Non voglio aggiungere altro».

Intanto sono rimasti sorpresi della decisione di Gadola anche i suoi Vice Nicola Lastoria, Giuseppe Cuccurullo e Adelmo Di Paolo. «Rispettiamo la decisione di Arnaldo Gadola - hanno esclamato Lastoria e Cuccurullo entrambi nella stessa sinfonia».