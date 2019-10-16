19:28:56 CASAGIOVE. Un passaggio di mano che ha scatenato uno spontaneo applauso tra i presenti. Così come annunciato, al termine del convegno-dibattito «Parlare, spiegare, trasmettere.

Il potere della parola nella vita quotidiana», organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione Filosofica «Aletheia» (www.isff.it) col patrocinio morale del Comune di Casagiove, il presidente dell’ISFF «Aletheia», Natale Musella, ha donato al sindaco di Casagiove Roberto Corsale, tutti i titoli presenti nel catalogo della Edizioni MADE, la casa editrice casertana nata nel 2012 e confluita nell’Istituto superiore di formazione filosofica.

Si tratta di testi di filosofia e di teologia (Collana «A(f)fondo)), oltre che della collana «Tutta ‘nata storia» che raccoglie testi di storia locale come «Il Crocefisso di Marcianise» presentato a Vicenza, venerdì 11 Ottobre, presso il Circolo Proti.

«Non è solo un dono simbolico – spiega il presidente dell’Istituto Aletheia Natale Musella – ma è anche l’impegno a fornire alla biblioteca comunale di Casagiove le nostre future pubblicazioni. Un modo concreto per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del nostro Istituto».

«Siamo stati felici di ospitare il convegno nella sala consiliare – sottolinea il sindaco di Casagiove Roberto Corsale – e il fatto che la sala fosse piena è segno che si tratta di una scelta condivisa.

I libri donati alla biblioteca comunale sono un gesto importante e rappresentano una concretizzazione di quanto emerso nel corso dello stesso dibattito».

Un tema, «Parlare, spiegare, trasmettere. Il potere della parola nella vita quotidiana», che ha coinvolto i presenti e che ha dato la possibilità agli esperti (Maria Rita Magnotta, docente dell’Università della Campania «L. Vanvitelli» e presidente dell’associazione «Nà Chiacchiera», lo psicologo Elpidio Cecere, direttore del TCE, Therapy Center di Casagiove e lo stesso presidente dell’ISFF «Aletheia») di argomentare le proprie opinioni sui tre aspetti della comunicazione: il parlare, lo spiegare e il trasmettere.

I termini sono stati introdotti da una frase di un autore (Martin Heidegger per il parlare, Socrate del Fedro di Platone per lo spiegare) e da un quadro (Conference at night di Edward Hopper per il parlare, The arrival of spring in Woldgate, di David Hockney per il trasmettere e la versione del 1910 dell’Urlo di Edvard Munch) e commentate prima dagli esperti e poi dalla platea.