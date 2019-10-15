22:31:42 “Nel Def della Giunta solo chiacchiere. Non c’e’ nulla per lo sviluppo. La Campania del ‘mai più ultimi’ è diventata ultima in Europa, lo certifica l’analisi di Eurostat”. Così Massimo Grimaldi, capogruppo Caldoro Presidente e vice coordinatore regionale Forza Italia, intervenendo in Aula al Consiglio regionale.

“Il PIL - ha ricordato - decresce e non basta l’impegno degli imprenditori. Nulla sulla semplificazione e sul superamento della burocrazia, nulla sui piani di sviluppo rurale. Ritardi sulla sanità, sui concorsi. Ed è scandaloso il silenzio della Giunta sullo scippo di due miliardi, è il taglio di Di Maio al Patto per la Campania”.

Poi un’analisi su Caserta “Sul litorale domitio le stesse chiacchiere da cinque anni. Per il casertano solo danni. Sulle imprese agricole per Terra di Lavoro un trattamento di serie B rispetto ad altre, immagino a quelle del salernitano. Non è più sopportabile la disparità di trattamento”.

DEF CAMPANIA, DI SCALA (FI): DE LUCA CAMBI MESTIERE

“Una beffa: il Def campano, che promette ciò che avrebbe dovuto essere stato già realizzato, è un sonora presa per i fondelli”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala.

“Zero programmazione per il trasporto pubblico, nulla per quello marittimo; nessuna misura per il diritto alla salute, unica preoccupazione è innalzare quei lea necessari ad uscire dal commissariamento ed avere mani libere; ecoballe al palo, non si realizza un solo nuovo impianto per garantire un corretto ciclo di dei rifiuti; nessuna semplificazione o digitalizzazione avveduta dei processi amministrativi; nessuna pianificazione di una formazione professionale legata alla domanda di lavoro, zero misure per sanare le migliaia di qualifiche illegittime rilasciate nell’ultimo anno; immutati gli squilibri nella distribuzione delle risorse europee a favore del Salernitano, soprattutto per il Psr.

Insomma un disastro, un fallimento su tutti i fronti”, spiega l’esponente di Forza Italia. “Chiunque al suo posto, di fronte a questi disastri, avrebbe cambiato mestiere: ci pensi, potremo aiutarlo magari affidandolo a qualche buon navigator”, conclude Di Scala.

DEF CAMPANIA, A. CESARO (FI): SIAMO ALLA FRITTURA D’ARIA, GRAVE SILENZIO SU SCIPPO 2 MLD

“Dalle fritture di pesce alla frittura d’aria è un attimo: col Def Campania siamo infatti al nulla, all’aria fritta”. Così, a margine della seduta del Consiglio regionale della Campania dedicata al Def, il Documento di Economia e Finanza, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Del resto, che altro avremmo potuto attenderci da chi si è fatto scippare da Di Maio ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania senza battere ciglio, senza neppure indignarsi per l’azzeramento delle risorse destinate ai principali assi dello sviluppo campano e per il drastico taglio a quelle per le Zes?”, si chiede Cesaro.

“Nessuna meraviglia, dunque – aggiunge l’esponente di Forza Italia -, se in Campania il Pil cola a picco, la soglia di povertà si apre a quasi il 41 per cento della popolazione e le grandi aziende come la Whirlpool scappano a gambe levate lasciando centinaia di operai in mezzo ad una strada”. “Noi abbiamo votato contro il Def, De Luca e Di Maio farebbero bene a passarsi una mano sulla coscienza e a chiedere scusa ai cittadini”, conclude Cesaro.

M5S, Ciarambino: “Il Def approvato dall’aula è un elenco certosino di tutti i fallimenti di De Luca”

La capogruppo regionale: “Nel documento la giunta ammette che la Campania è ultima in tutti i settori strategici”

“Questa mattina in Consiglio regionale è andata in scena una delle ultime sceneggiate di una stagione finalmente al capolinea. Il Documento di economia e finanza approdato in aula è un documento scaduto, portato in aula con un ritardo di quasi 3 mesi dalla data prevista del 31 luglio. Nel frattempo è cambiato il Governo del paese e con esso sono cambiate tutte le congiunture economiche.

Questo Def ha però un valore che abbiamo il dovere di riconoscere. Nella premessa, infatti, il governo regionale fa una fotografia perfetta della la reale situazione della Campania. Un elenco certosino di tutti i fallimenti di De Luca. Ne emerge, infatti, che siamo ultimi in tutto e non ci sono segnali di ripresa. Abbiamo il livello di povertà più alto d'Italia e il più basso investimento pro capite per il welfare e il più alto indice di disoccupazione giovanile a livello europeo. Mentre i tagli apportati in Sanità hanno prodotto risparmi a danno dei servizi essenziali e della qualità dell’assistenza.

E’ paradossale che chi governa da 4 anni presenti oggi un documento partendo dalla premessa del disastro che lui stesso ha provocato”. E’ quanto dichiara la capogruppo regionale del movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, a margine dell'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2020-2022.

“Nei loro struggenti endorsement per il governatore dei fallimenti, i consiglieri regionali del Pd non fanno che ribadire che bisognerà partire dai risultati conseguiti per la Campania dall’amministrazione De Luca. Mi piacerebbe sapere, alla luce di un documento che fotografa il fallimento amministrativo di oltre 4 anni di amministrazione ed elenca nuove promesse non avendo realizzato quelle di questi 4 anni, come gli stessi consiglieri valutano questi risultati disastrosi.

Si comprenderà, numeri alla mano, che quando noi diciamo “mai con De Luca" non è per un pregiudizio ma perché prendiamo atto della realtà che purtroppo è disastrosa. Immaginiamo, a questo punto, che nella prossima campagna elettorale di De Luca dopo ‘Mai più ultimi’ lo slogan sarà ‘Scusate il ritardo’”.