20:30:30 “Mezzo miliardo, le risorse (1/3 del programma) che sono state già distribuite a 27 mila beneficiari. Oltre 114000 richieste di pagamento sono state lavorate dagli uffici regionali dall’inizio della programmazione e ormai è alla nostra portata il superamento del disimpegno, un risultato su cui abbiamo lavorato molto in questi ultimi mesi.

Un lavoro costante ed intenso per rispondere adeguatamente alle esigenze delle imprese e dei giovani – Lo ha reso noto Nicola Caputo, consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Campania, nel corso del “Tavolo Verde” presso l’assessorato regionale a cui hanno partecipato i rappresentanti regionali delle maggiori organizzazioni del settore primario. –

“A proposito di misure PSR – annuncia Nicola Caputo - oggi è stata pubblicata la graduatoria regionale provvisoria e l’approvazione dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili per quanto riguarda la tipologia di intervento 4.2.1, Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”.

“Inoltre – continua ancora Nicola Caputo – è stata fatta una attenta ricognizione sulle risorse riprogrammabili, pur tenendo conto dei vincoli finanziari già assunti e che riguardano tantissime imprese agricole e zootecniche.

Insomma posso dire che questi pochi mesi di lavoro stanno producendo graduali ma significativi risultati. Un lavoro fatto di confronto e condivisione tra gli uffici regionali e le organizzazioni professionali agricole.

Il mio obiettivo – conclude il Consigliere Nicola Caputo - è quello di fare in modo che questa amministrazione possa mettersi concretamente al servizio delle imprese. Il prossimo step sarà chiudere le istruttorie e pubblicare tutte le graduatorie così da poter proporre alla Commissione Europea, nel prossimo Comitato di Sorveglianza di dicembre, la rimodulazione del programma di sviluppo rurale”.