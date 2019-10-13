mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

13:47:55 CASERTA - Sabato 12 Ottobre a Teano e Domenica 13 Ottobre a Piedimonte Matese, a Calvi Risorta e a Castelvolturno, in località Villaggio Coppola, sono allestiti gazebo e banchetti sia per la raccolta di firme contro il ‘governo dell’inciucio e delle poltrone’ e sia per dare informazioni in vista della partecipazione alla manifestazione nazionale di sabato 19 Ottobre a Roma con Matteo Salvini.

Inoltre, nella città capoluogo, nel pomeriggio di Lunedì 14 Ottobre il coordinatore provinciale del partito, Salvatore Mastroianni, ha promosso una riunione organizzativa con i responsabili di ciascuno dei sette autobus che partiranno dalle varie aree dalla provincia di Caserta per partecipare all’importante appuntamento previsto nella capitale in piazza San Giovanni con Matteo Salvini.

“I militanti, gli amministratori e i dirigenti tutti della nostra provincia - ha dichiarato il coordinatore del partito in ‘Terra di lavoro’ Salvatore Mastroianni - hanno da sempre assunto una condotta politica ispirata ai valori dell’appartenenza e della militanza.

Ecco il motivo per il quale, con l’avvicinarsi dell’importante appuntamento di sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni a Roma, si intensificano gli incontri organizzativi sul territorio, con l’obiettivo di assicurare la migliore partecipazione possibile della nostra provincia alla manifestazione nazionale di Matteo Salvini, attraverso i sette autobus, che grazie ai nostri militanti, abbiamo programmato in partenza dalle diverse aree di Terra di lavoro”.

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:467 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:286 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:312 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next