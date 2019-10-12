17:37:58 CAPUA. E’ stato un successo il convegno "Educare con lo Sport" che si è svolto questa mattina presso l’istituto Pizzi di Capua sia per la qualità degli interventi che per la portata dei relatori.

Gli studenti che hanno partecipato ai lavori, hanno seguito con attenzione gli spunti offerti nei vari interventi.

In maniera efficace, ma veloce, l’impegno nello sport è stato analizzato sotto i diversi aspetti grazie alla competenza dei vari relatori che hanno usato le loro conoscenze per evidenziare la funzione sociale, culturale oltre che fisica dello sport.

Importante anche l’apporto delle istituzioni che si sono impegnate a stare vicine alle nuove generazioni garantendo loro gli strumenti per una corretta pratica sportiva.

Lo hanno garantito sia il sindaco Luca Branco che, in maniera chiara ha detto di non volere «fare promesse», ma di impegnarsi a fare in modo che «la città possa avere impianti adeguati alle necessità dei giovani non solo per la pratica agonistica».

Un impegno confermato anche dalla consigliera provinciale Gabriella Santillo che è «pronta in questo suo nuovo ruolo a raccogliere le istanze dei territori e a lavorare affinché si possano superare le diverse criticità».

Da sprone ai giovani è stato l’ex assessore regionale Carmine Iodice che ha esortato a «fare tesoro dei contenuti della tavola rotonda» e a «vivere la competizione come il superamento dei propri limiti legati al raggiungimento dei risultati».

Ai lavori è intervenuto anche il direttore di CasertaFocus Francesco Marino che partendo dalle parole del dirigente scolastico Enrico Carafa, ha parlato della funzione pedagogica dell’informazione rispetto allo sport evidenziando come i media abbiano il ruolo di recepire e trasmettere i messaggi positivi che arrivano dallo sport, evidenziando, allo stesso tempo, le pratiche negative che non aiutano alla crescita delle giovani generazioni.

Ai lavori hanno partecipato anche il Presidente Endas Capua Michele Vittorelli (che ha fortemente voluto questo evento), Savino Compagnone, Alfredo Borrelli, Franco Cioffi, Emilio Di Benedetto, Claudio Barresi (Formatore Nazionale Federazione italiana Pallacanestro e Presidente Commissione Regionale FIP) e Pero Veraja, campione internazionale di Pallamano ed Allenatore e l’avvocato Roberto Barresi.