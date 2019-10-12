mucherino
13:16:19 Lunedi 14 ottobre, a Caserta, i comitati “Azione Civica” presenteranno alla città, “Italia viva”. Alla manifestazione parteciperà Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di “Italia viva”.

Con questa iniziativa, promossa da Nicola Caputo e Luigi Bosco, le associazioni “SeiSud” e “TerraLibera” e i comitati Azione Civile della Provincia di Caserta, nasce ufficialmente a Caserta il nuovo soggetto politico lanciato da Matteo Renzi che si candida a rappresentare anche in Terra di Lavoro una alternativa concreta a populismi e demagogie.

Nel corso della kermesse sono previsti contributi, da cittadini, simpatizzanti e rappresentanti di associazioni e comitati civici della provincia di Caserta.

“Vado dove mi porta il cuore. – spiega Nicola Caputo - Stufo di vecchie liturgie, mi rimetto in gioco per una nuova sfida. Con tanti amici, darò una mano a Matteo Renzi per rafforzare il progetto di cambiamento del Paese.

E lo faccio senza fare calcoli, come ho fatto tutte le scelte della mia vita. Partiamo da qui accompagnati da entusiasmo e consapevolezza per lanciare la nostra sfida politica per il futuro di Caserta, della Campania e del nostro Sud. Si apre una via nuova  per costruire un riformismo europeo capace di liberare le energie del paese e offrire a ciascuno più opportunità e più occasioni”.

“Dopo 8 anni di puro civismo – spiega il consigliere regionale Luigi Bosco -  sento forte la necessità di confrontarmi con un partito strutturato che abbia una vision moderna e che sappia parlare a dei mondi, come quello delle professioni, delle imprese, dei lavoratori, le cui esigenze sono da troppo tempo male interpretate dalla politica.

Da qui la mia forte attenzione al nuovo soggetto politico di Matteo Renzi ed all'appuntamento del prossimo fine settimana a Firenze, dove scopriremo i tratti essenziali dello spirito che contraddistinguera' questa nuova sfida”.

L’appuntamento è per lunedi 14 ottobre a partire dalle ore 18 presso il Golden Tulip Plaza Caserta in Viale Vincenzo Lamberti.

