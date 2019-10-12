10:49:52 CASERTA. Esordio amaro per la Juve Caserta sul campo della Tezenis Verona, una delle formazioni più ambiziose dell’intera serie A2, costruita con il preciso obiettivo di tentare la scalata alla massima serie.

Contro gli scaligeri Giuri e compagni hanno giocato alla pari per tutto il primo tempo, ma hanno, poi, risentito delle ridotte rotazioni per l’impossibilità di utilizzare l’americano Mike Carlson e dell’italo/brasiliano Dimitri Sousa.

Verona ha comunque confermato di voler essere tra le protagoniste del campionato, concludendo con grande precisione da oltre l’arco (12/25 pari al 48%) ed aggredendo costantemente i principali terminali offensivi dei bianconeri, che, a loro volta, non hanno trovato grande precisione nel tiro dalla distanza (6/23 pari al 26%).

Il che ha finito con il vanificare la buona percentuale (57%) ottenuta vicino a canestro (17/30).

L’inizio è stato tutto dei padroni di casa che si sono ben presto involati sull’11-4 prima della reazione casertana che ha consentito un parziale di 9-2 che ha portato prima ad impattare (13-13 dopo 5’27”) e, poi, a sorpassare i locali con una tripla di Turel (16-13). Il primo quarto è proseguito sul piano dell’equilibrio con Caserta che è riuscita ad avere buone risposte da Allen ed ha chiuso il primo parziale in vantaggio per 20-19.

Equilibrio anche nel secondo periodo aperto da un canestro più fallo di Rosselli che ha consentito il sorpasso di Verona. Dopo una tripla di Giuri, è stato Allen a riportare in testa i bianconeri sul 29-27 e, questo, è stato l’ultimo vantaggio degli ospiti, che sono comunque rimasti pienamente in partita nonostante la estrema precisione dall’arco dei padroni di casa (8/14 al 20’).

All’intervallo lungo il punteggio ha visto un vantaggio di 8 punti per i padroni di casa (44-36).

Il rientro in campo è stato, però, traumatico per i bianconeri che hanno trovato difficoltà contro la difesa fisica dei padroni di casa ed hanno accusato un parziale di 20-3 (62-41) che ha praticamente chiuso il confronto, anche se Giuri e compagni hanno tentato di riaprirlo con un parziale di 9-2 nel finale di periodo che è valso solo a ridurre il divario (69-52 al 30’), ma non ha avuto continuità nell’ultimo periodo con Verona che ha avuto facilmente ragione delle ultime resistente del quintetto di coach Gentile, chiudendo sull’85-64.

Sarà la Sapori Veri Roseto l’avversario della Juve Caserta, domenica alle 18 al Palamaggiò, nel suo esordio casalingo.

La squadra allenata da Germano D’Arcangeli, che arriva dalla sconfitta interna con Udine nella prima giornata, è senza dubbio una delle più giovani, se non la più giovane, dell’intera A2 (19.7 anni di media).

La regia è affidata a Lazar Nikolic (playmaker serbo classe 1999, in Italia dal 2015, prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma, seconda stagione a Roseto), con Abramo Canka (guardia classe 2002, anch’egli prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma e anch’egli alla seconda stagione a Roseto) e Jordan Bayehe (ala piccola classe 1999, camerunense ma italiano di passaporto, come Nikolic e Canka portato in Italia dalla Stella Azzurra Roma, nella quale si è formato a livello giovanile) a completare il back court.

Sotto le plance il ruolo di ala forte lo occupa Leo Menalo (classe 2002, seconda stagione in Abruzzo, considerato uno dei 2002 più forti d’Europa, arrivato, nell’Agosto 2018, dal Cibona Zagabria con la quale ha disputato l’Adidas Next Generation Tournament, il torneo Under 18 dell’Eurolega, ben figurando nonostante fosse due anni più piccolo), mentre il centro è Khadeem Lattin (americano, classe 1995, prodotto di Oklahoma College, ultima stagione in D-League, grande atleta, forte a rimbalzo e nelle stoppate).

L’età media si alza un po’ dalla panchina, con Antonio De Fabritiis (playmaker classe 1990, all’esordio in A2 dopo aver giocato una vita in serie B con le maglie di Stella Azzurra, Ferentino, Gaeta, San Severo, Valmontone, Forlì e Cesena) e, soprattutto, il sempiterno Simone Pierich (ala classe 1981, mano sempre bollente da dietro l’arco, una vita a Casale Monferrato dove, nel 2011, centra una storica promozione in serie A, esperienze anche a Livorno, Castelletto Ticino, Forlì, Ferentino, Biella, Verona ed Eurobasket Roma) a fare da chioccia al gruppo, col back court chiuso dal talentuoso Aristide Mouaha (guardia classe 2000, camerunense come Bayehe e come Bayehe prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma e scoperto da Stefano Bizzozi, che al momento vive la sua terza esperienza con la Nazionale Camerunense).

E sempre parlando di Camerun a dar man forte ai lunghi c’è Joel Fokou (ala grande classe 2000, un altro di quelli cresciuto a Roma e scoperto da Bizzozi, grande atletismo e forza fisica), assieme al gigantesco Mabor Dut (centro sudanese classe 2001, ennesima pesca degli abruzzesi dalla Stella Azzurra, totem di 215 cm per 110 kg).

A completare il roster ci sono, al momento, Alessandro Palmucci e Marco Rupil, in attesa del pieno recupero di Pierfrancesco Oliva. La guardia/ala classe 1996, arrivata a Roseto in estate dopo aver concluso la sua esperienza in NCAA a St. Joseph’s University, sta recuperando dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro con relativa lussazione che si è procurato lo scorso 15 Gennaio.

Gli abruzzesi, in quintetto, iniziano con Nikolic, Canka, Bayehe, Menalo e Lattin.

Intanto la Juve Caserta ha ufficializzato altri due rapporti di sponsorizzazione/collaborazione: la prima è con la concessionaria OPEL, la seconda è con l’azienda Italia PAGHE,

Per quanto riguarda Opel, l’accordo di sponsorizzazione è stata sottoscritto con il gruppo Farina, concessionaria della famosa casa automobilistica, che ha recentemente aperto la sua nuova sede nei pressi del casello autostradale Caserta Sud.

Le autovetture, personalizzate con il logo della società cestistica, sono state consegnate ai giocatori bianconeri nel corso di un cordiale incontro svoltosi presso la nuova sede del Gruppo Farina alla presenza del direttore commerciale, Silvestro D’Alessio, e della responsabile marketing dello stesso gruppo, Simona Alvino, insieme ai suoi collaboratori.

Alla richiesta del club casertano, anche in questa occasione il gruppo Farina ha risposto positivamente nella consapevolezza di creare un’azione sinergica tra due brand caratterizzati da eccellenti risultati raggiunti da entrambi.

In questa ottica il gruppo Farina e la Opel saranno presenti anche sulle canotte ufficiali della squadra bianconera ed all’interno del Palamaggiò nella consapevolezza dell’identificazione con uno sport, come il basket, dinamico e veloce che rappresentano caratteristiche comune con il gruppo imprenditoriale Farina.

Italia Paghe è partner completo ed affidabile per la gestione, in outsourcing, dei servizi di payroll di grandi, medie e piccole aziende, liberi professionisti e privati, offrendo soluzioni ritagliate su misura delle specifiche esigenze dei propri clienti.

Grazie ad un’esperienza consolidata nella gestione delle risorse umane, ad un team di professionisti specializzati e alla partnership con i maggiori leader tecnologici, Italia Paghe è in grado di occuparsi dell'amministrazione del personale a 360°, garantendo l'elaborazione dei dati e della modulistica necessari per ottemperare agli adempimenti di legge e l'adeguamento costante dei servizi al mutevole quadro normativo del settore.

Francesco Padula