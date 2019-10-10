21:55:55 NAPOLI. I sapori sposano la musica nei comuni alle pendici del Vesuvio: al via la seconda edizione di “Vesevus de gustibus – le arti, i sapori, le tradizioni”, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Napoli con il Parco Nazionale del Vesuvio, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, i comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, la Fondazione Cives che gestisce il Museo archeologico virtuale e gli istituti alberghieri dell’area vesuviana.

La manifestazione prenderà il via da Boscoreale con un doppio appuntamento in programma venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019. Anche per quest’anno un ricco cartellone di iniziative volte a valorizzare le eccellenze gastronomiche, paesaggistiche e culturali dei territori del vulcano tra i più famosi al mondo.

Ogni Comune organizzerà all’interno di luoghi d’arte o piazze una manifestazione per rilanciare il Parco, con il coinvolgimento degli allievi degli istituti alberghieri, impegnati a preparare degustazioni di prodotti tipici, e di quelli dei licei musicali, che allieteranno i partecipanti con note di Mozart, Vivaldi, Rossini e tanti altri.

I Comuni aderenti all’iniziativa sono: Boscoreale, Pollena Trocchia, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio, Ercolano, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Boscotrecase, Sant’Anastasia, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Torre del Greco e Terzigno.

Il programma che coinvolge anche aziende di produzioni agricole e consorzi di tutela dei prodotti tipici del Vesuvio, partirà l’11 ottobre 2019 per concludersi il 21 marzo 2020.

Prima tappa a Boscoreale. La seconda edizione, prenderà il via da Boscoreale, appuntamento venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019 a partire dalle ore 19.00 presso il Cine-Teatro Minerva (via T.A. Cirillo) nell’ambito della ventesima edizione della “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani”. Gli eventi, a ingresso gratuito, si terranno presso il Cine-Teatro Minerva (via T.A. Cirillo) e prenderanno il via venerdì 11 ottobre, alle ore 19.00; dopo i saluti istituzionali e la proiezione di un video, spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Musicale del Liceo Artistico Musicale “Grandi” di Sorrento, a seguire è prevista la degustazione di un dolce tipico che sarà preparato, per l’occasione, dagli alunni dell’Istituto Alberghiero “De’ Medici” di Striano. Sabato 12 ottobre, invece, a partire dalle ore 20.00, dopo la proiezione di un video dedicato a VesuvioJazz, protagonisti saranno gli alunni del corpo di ballo del Liceo Coreutico “Pascal” di Pompei.

Il consigliere delegato al Parco del Vesuvio e promotore del progetto, Michele Maddaloni dice: “In questa seconda edizione di Vesevus De Gustibus continueremo quell’azione di promozione e rilancio non solo del territorio e delle sue eccellenza gastronomiche, ma coinvolgeremo ancora una volta gli alunni degli istituti alberghieri e musicali che saranno gli autentici protagonisti.

Arte e cibo si sposeranno in un connubio inscindibile e rappresentano un punto di forza per il rilancio delle nostre terre vesuviane, ricche di storia e da secoli meta di viaggiatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo”.

PROGRAMMA SECONDA EDIZIONE VESEVUS DE GUSTIBUS

BOSCOREALE

Cine-Teatro Minerva

Venerdì 11 ottobre 2019

ore 19.00 - Concerto dell'Orchestra Musicale a cura del Liceo Musicale “Grandi” di Sorrento

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero di Striano

Sabato 12 ottobre 2019

ore 20.00 - Spettacolo di Balletto e Musica a cura del Liceo Coreutico “Pascal” di Pompei

POLLENA TROCCHIA

Villa Caracciolo

Venerdì 25 ottobre 2019

ore 19.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo Musicale “Albertini” di Nola

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Tognazzi” di Pollena Trocchia

TRECASE

Venerdì 25 ottobre 2019

ore 19.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Pantaleo” di Torre del Greco

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Villa Comunale

Sabato 26 ottobre 2019

ore 13.00 Concerto Musicale a cura del Liceo Musicale “Munari” di Acerra

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Tognazzi” di Pollena Trocchia

ERCOLANO

MAV - Museo Archeologico Virtuale

Venerdì 8 novembre 2019

ore 19.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Boccioni-Palizzi” di Napoli

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Tilgher” di Ercolano

Sabato 9 novembre 2019

ore 20.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Margherita di Savoia” di Napoli

MASSA DI SOMMA

Villa Comunale

Sabato 9 novembre 2019

ore 19.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo Musicale Sant'Antimo

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Tilgher” di Ercolano

SOMMA VESUVIANA

Castello D'Alagno

Sabato 16 novembre 2019

ore 19.30 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Margherita di Savoia” di Napoli

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “De' Medici” di Ottaviano

SANT'ANASTASIA

Centro storico “Capodivilla”

ore 19.30 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Munari” di Acerra

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Tognazzi” di Pollena Trocchia

OTTAVIANO

Palazzo Mediceo

Lunedì 2 dicembre 2019

ore 18.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Rosmini” di Palma Campania

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “De' Medici” di Ottaviano

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Piazza Garibaldi

Venerdì 6 dicembre 2019

ore 19.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Rosmini” di Palma Campania

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “De' Medici” di Palma Campania

BOSCOTRECASE

Mercoledì 18 dicembre 2019

Auditorium De Risi

ore 18.30 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Severi” di Castellammare di Stabia

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero di Striano

TORRE DEL GRECO

Porto

Venerdì 24 gennaio 2020

ore 18.30 - Concerto Musicale a cura del Liceo “M.Bassi” di Castellammare di Stabia

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero “Pantaleo” di Torre del Greco

Sabato 25 gennaio 2020

ore 10.00 - Concerto Musicale a cura del Liceo “Albertini” di Nola

TERZIGNO

MATT - Museo Archeologico di Terzigno

Venerdì 21 marzo 2020

Concerto Musicale a cura del Liceo “Severi” di Castellammare di Stabia

a seguire degustazione a cura dell'Istituto Alberghiero di Striano