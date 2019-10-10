mucherino
11:21:40 In Marcianise, nel corso delle prime ore del mattino, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia, durante servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto P.V., cl.74, del posto.

L’uomo si è resto responsabile del furto di tre pneumatici, completi di cerchioni, da un’autovettura Fiat Punto, regolarmente parcheggiata sulla Via Gambardella del comune di Marcianise.

In particolare il 45enne, dopo aver divelto un telo in plastica posto a protezione della citata autovettura e forzato il cofano posteriore della stessa, ha prelevato il cric e relativi attrezzi iniziando a smontare le ruote della vettura, accantonandole una sopra l’altra.

I militari dell’Arma, in transito per quella via, lo hanno quindi notato. A nulla è valso il tentativo di nascondersi per sottrarsi all’arresto. Infatti è stato individuato ed arrestato.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto. L’arrestato, posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. 

