19:58:42 Accogliamo con speranza le parole pronunciate oggi sulla questione navigator dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca al termine di un incontro istituzionale tenutosi in mattinata a Palazzo Santa Lucia.

Finalmente la strada del dialogo sembra essere stata intrapresa dalla Regione Campania e dall'Anpal Servizi.

Il nostro auspicio è che venga presto scritta la parola fine ad una vicenda che ci vede protagonisti, nostro malgrado, da quasi tre mesi.

Sono state settimane difficili, durante le quali tuttavia non abbiamo mai perso la nostra fiducia verso le Istituzioni nazionali e locali con cui abbiamo sempre cercato un confronto: attraverso i loro rappresentanti, ci siamo appellati ad esse perché convinti che solo in questo modo saremmo addivenuti ad un risultato.

Quel risultato che ad oggi ancora manca. Ma stasera ci concediamo di pensare che si stia percorrendo la strada giusta per conseguirlo, quella del confronto istituzionale.

Napoli, 08.10.2019

Vincitori selezione Navigator per la Campania

M5S, Ciarambino: “Navigator, al tavolo tra Regione e Anpal prevarrà il buonsenso”

La capogruppo regionale: “L’apertura è una buona notizia per i 471 giovani e le decine di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza”

“Ancora pochi giorni e metteremo probabilmente fine a quello che era diventato un vero e proprio caso nazionale. A seguito di incessanti interlocuzioni intercorse in queste settimane tra il nostro ministero del Lavoro e l’amministrazione regionale, potrebbe essere trovata presto una soluzione per i Navigator della Campania. Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tra Regione e Anpal, a conclusione del quale contiamo che sia tracciato finalmente l’iter che si concluderà con l’assunzione dei 471 giovani che hanno superato la selezione pubblica. Un confronto che come Gruppo regionale incoraggiamo da tempo e a conclusione del quale siamo certi che prevarrà il buonsenso. L’auspicata apertura sui Navigator è una buona notizia non soltanto per tutti questi ragazzi che presto potranno cominciare a lavorare, ma anche e soprattutto per le decine di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza della nostra regione in attesa di essere inseriti o reinseriti nel mercato del lavoro”.

Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

“Siamo soddisfatti per come si sta evolvendo una vicenda che sembrava impantanata ma che, grazie anche alle nostre iniziative a ogni livello istituzionale e al nostro contributo ad avviare un dialogo che finalmente ci sarà tra ministero e amministrazione regionale, si avvia finalmente a uscire da uno stato di empasse.

Con l’assunzione del Navigator, potrà finalmente partire la fase 2 del Reddito di Cittadinanza.

E finalmente si darà vita anche in Campania alla più rivoluzionaria misura di politica attiva nella storia del nostro Paese”.

NAVIGATOR, A. CESARO (FI): SODDISFATTI PER APERTURA DE LUCA A CONFRONTO CON ANPAL

“Un’ottima notizia, una grande conquista per i 471 aspiranti navigator che con tenacia e senza mai oltrepassare i limiti della legittima protesta, sono riusciti a far sentire la loro voce”. Così, commentando la dichiarata disponibilità del governatore Campano Vincenzo De Luca a voler aprire un confronto sulla vertenza campana dei navigator con Anpal Servizi Spa, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ieri ha proposto una mozione in tal senso, votata poi all’unanimità dal Consiglio regionale della Campania.

“Il fatto che questa apertura, richiamata oggi anche dal ministro Provenzano, segua l’esito unanime della mozione che ho presentato ieri col gruppo di Forza Italia ci rende pienamente soddisfatti perché alla fine ha prevalso la politica del fare, il senso di responsabilità istituzionale”, aggiunge l'esponente di Forza Italia.

“Il mio auspicio è che, messe da parte tutte incomprensioni di ieri, si riesca finalmente a fare sintesi e a sbloccare positivamente questa impasse”, conclude Cesaro.