mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

14:09:28 Debutto da urlo per la seconda squadra della Volalto 2.0 Caserta.

La formazione rosanero, che milita in serie C ed è impegnata nel torneo della Coppa Campania, non sta lasciando scampo alle proprie avversarie e sta letteralmente dominando in queste prime gare ufficiali giocate.

La prima sfida in assoluto ha visto la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta di Serie C andare a giocare, la scorsa settimana, ad Arzano, conquistando il successo con un perentorio 3 a 0.

Ieri sera invece c’è stata la gara al PalaVignola, sul taraflex che sarà calpestato da capitan Bechis e compagne ma anche da campionesse del calibro di Paola Egonu.

E quindi nel campo della prima squadra di A1 di tutto il centro sud le rosanero di serie C hanno onorato e battuto la Napoli World sempre 3 a 0, andando a vele spiegate verso la qualificazione al turno successivo della manifestazione della Regione Campania.  

 

 

FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:209 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:266 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:441 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next