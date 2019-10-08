14:09:28 Debutto da urlo per la seconda squadra della Volalto 2.0 Caserta.

La formazione rosanero, che milita in serie C ed è impegnata nel torneo della Coppa Campania, non sta lasciando scampo alle proprie avversarie e sta letteralmente dominando in queste prime gare ufficiali giocate.

La prima sfida in assoluto ha visto la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta di Serie C andare a giocare, la scorsa settimana, ad Arzano, conquistando il successo con un perentorio 3 a 0.

Ieri sera invece c’è stata la gara al PalaVignola, sul taraflex che sarà calpestato da capitan Bechis e compagne ma anche da campionesse del calibro di Paola Egonu.

E quindi nel campo della prima squadra di A1 di tutto il centro sud le rosanero di serie C hanno onorato e battuto la Napoli World sempre 3 a 0, andando a vele spiegate verso la qualificazione al turno successivo della manifestazione della Regione Campania.