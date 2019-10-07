mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

20:50:59 CASAPULLA. Inizia con una sconfitta la stagione agonistica 2019/2020 del Basket Casapulla, che al ‘PalaCarli’ viene battuto nettamente dai padroni di casa del BC Casal di Principe nel match valido per il turno preliminare di Coppa Campania, salutando anticipatamente la competizione.

Le assenze di Luca Lillo, Esposito e Pavone sono risultate altamente limitanti per la compagine gialloblu che, seppur protagonista di un avvio incoraggiante, ha dovuto arrendersi alla maggior fisicità dei biancorossi, trascinati da un Regina in serata di grazia.

Domenica prossima i ragazzi di coach Monteforte esordiranno in campionato tra le mura amiche del ‘PalaNatale’ contro l’ostico Sorriso Azzurro Sant’Antimo: palla a due prevista alle ore 19.

BC Casal di Principe 65-44 Basket Casapulla

BC Casal di Principe: Martino, Cecere 4, Ilardi 9, Celentano 8, Passarelli, Sarracino F. 2, Schiavone, Regina 23, Piccerillo 7, Sarracino N. 12, Arpa. Allenatore: Iorio.

Basket Casapulla: Lillo G. 3, Pontillo, Avella 2, Longobardi 4, Olivetti 8, Maiello 8, Merola, Franceschetti 3, Di Lorenzo 12, Natale M., Morelli 4. Allenatore: Monteforte.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:198 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:257 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:436 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next