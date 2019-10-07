20:50:59 CASAPULLA. Inizia con una sconfitta la stagione agonistica 2019/2020 del Basket Casapulla, che al ‘PalaCarli’ viene battuto nettamente dai padroni di casa del BC Casal di Principe nel match valido per il turno preliminare di Coppa Campania, salutando anticipatamente la competizione.

Le assenze di Luca Lillo, Esposito e Pavone sono risultate altamente limitanti per la compagine gialloblu che, seppur protagonista di un avvio incoraggiante, ha dovuto arrendersi alla maggior fisicità dei biancorossi, trascinati da un Regina in serata di grazia.

Domenica prossima i ragazzi di coach Monteforte esordiranno in campionato tra le mura amiche del ‘PalaNatale’ contro l’ostico Sorriso Azzurro Sant’Antimo: palla a due prevista alle ore 19.

BC Casal di Principe 65-44 Basket Casapulla

BC Casal di Principe: Martino, Cecere 4, Ilardi 9, Celentano 8, Passarelli, Sarracino F. 2, Schiavone, Regina 23, Piccerillo 7, Sarracino N. 12, Arpa. Allenatore: Iorio.

Basket Casapulla: Lillo G. 3, Pontillo, Avella 2, Longobardi 4, Olivetti 8, Maiello 8, Merola, Franceschetti 3, Di Lorenzo 12, Natale M., Morelli 4. Allenatore: Monteforte.