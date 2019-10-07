18:26:12 Eliana Colamatteo, giovane universitaria casertana, è stata nominata portavoce della città di Caserta di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di FDI.

La sua nomina è stata ratificata dal portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, Diego della Vecchia durante la manifestazione del movimento giovanile "Legio", che si è tenuta a Giugliano in Campania il week-end appena trascorso.

Soddisfazione è stata espressa dalla Sen. Giovanna Petrenga - coordinatrice cittadina di FDI - :

"Saluto con viva soddisfazione la nomina di Eliana come coordinatrice cittadina del movimento giovanile del mio partito. E' sempre un piacere vedere la partecipazione dei giovani alla vita politica perchè significa che le nuove generazioni sono attente alla loro realtà e sono presenti quando si tratta di portare avanti degli ideali e dei principi.

Sarà un piacere per me poter lavorare, in qualità di coordinatrice cittadina, a stretto contatto con il neo gruppo giovanile a cui va il mio personale in bocca al lupo e buon lavoro!