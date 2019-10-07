mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

18:26:12 Eliana Colamatteo, giovane universitaria casertana, è stata nominata portavoce della città di Caserta di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di FDI.

La sua nomina è stata ratificata dal portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, Diego della Vecchia durante la manifestazione del movimento giovanile "Legio", che si è tenuta a Giugliano in Campania il week-end appena trascorso.

Soddisfazione è stata espressa dalla Sen. Giovanna Petrenga - coordinatrice cittadina di FDI - :

"Saluto con viva soddisfazione la nomina di Eliana come coordinatrice cittadina del movimento giovanile del mio partito. E' sempre un piacere vedere la partecipazione dei giovani alla vita politica perchè significa che le nuove generazioni sono attente alla loro realtà e sono presenti quando si tratta di portare avanti degli ideali e dei principi.

Sarà un piacere per me poter lavorare, in qualità di coordinatrice cittadina, a stretto contatto con il neo gruppo giovanile a cui va il mio personale in bocca al lupo e buon lavoro!

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:195 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:256 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:436 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next