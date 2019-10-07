mucherino
18:09:43 Lutto a Caturano, è morto Mario Stellato, il fabbro che fu investito in bicicletta il 26 settembre scorso in via San Lorenzo.

Il cuore del 65enne ha smesso di battere dopo dodici giorni nel corso dei quali i medici dell’ospedale di Caserta hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo.

Sul suo corpo è stata disposta la visita esterna.

Intanto a Macerata Campania la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia molto conosciuta e rispettata.

Mario Stellato era amico di tutti grazie al suo modo di fare sempre gentile ed educato.

