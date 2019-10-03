mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

21:19:01 MADDALONI. Un’intemerata, uno sfogo o, forse qualcos’altro…

L’uscita di Rosa De Lucia, ex sindaco di Maddaloni, ha, sicuramente ‘scosso’ il panorama politico cittadino e non solo.

L’ingegnere è passata dall’essere il nuovo che avanza destinato ad avere una fulgida carriera politica, ‘all’appestata’, l’arrestata, la radice di tutti i mali della città.

Dopo tre anni e mezzo dalla sua uscita di scena, il suo post ha spiazzato un po’ tutti, visto che nessuno, in questa fase, si aspettava che Rosa De Lucia potesse tornare a parlare e, soprattutto, a parlare  di politica maddalonese.

Se è vero che virtuale e reale sono due mondi paralleli e molto diversi tra loro, è anche vero che il like su Facebook rappresenta comunque uno strumento per misurare l’indice di gradimento dei vari personaggi.

A ventiquattro ore dalla pubblicazione, secondo quello che riporta Facebook, l’appeal di De Lucia resta discreto.

302 mi piace, 202 commenti, 10 condivisioni sono, certamente un dato significativo soprattutto se questi numeri si sommano a quelli raccolti dai post ‘figli’ di questa uscita (gli articoli di stampa, le condivisioni).

E, nonostante la De Lucia dia delle sberle ai suoi ex amministratori, questi ultimi non hanno esitato ad approvare la sua uscita.

Il più esplicito è il consigliere di maggioranza Michele Di Nuzzo che, di Rosa De Lucia è stato vicesindaco.

«Mi hai dato un grande onore, quello di essere il tuo n. 2 – ha scritto tra i commenti - per me sarai sempre tu il mio n. 1».

Tra i mi piace, oltre a qualche dipendente comunale, figurano anche quelli di alcuni suoi ex amministratori come Antonio De Rosa e Filippo Iacobelli oggi in maggioranza e di altri come Giacomo Lombardi, Pino Magliocca, ovviamente Cecialia D’Anna.

Anche fuori Maddaloni c’è stato un assenso con la santamariana Veronica Biondo, l’ex dirigente del Pdl, Marco Carleo.

Il dato che va evidenziato, comunque, è quello che, tra i commenti non si registrano critiche o espressioni di condanna comuni tra i leoni da tastiera.

Ora l’interrogativo da sciogliere è: cosa ha rappresentato questo post?

Per ora l’unica cosa certa è un ritorno sotto le luci della ribalta…

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:219 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:407 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:376 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next