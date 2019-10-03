21:19:01 MADDALONI. Un’intemerata, uno sfogo o, forse qualcos’altro…

L’uscita di Rosa De Lucia, ex sindaco di Maddaloni, ha, sicuramente ‘scosso’ il panorama politico cittadino e non solo.

L’ingegnere è passata dall’essere il nuovo che avanza destinato ad avere una fulgida carriera politica, ‘all’appestata’, l’arrestata, la radice di tutti i mali della città.

Dopo tre anni e mezzo dalla sua uscita di scena, il suo post ha spiazzato un po’ tutti, visto che nessuno, in questa fase, si aspettava che Rosa De Lucia potesse tornare a parlare e, soprattutto, a parlare di politica maddalonese.

Se è vero che virtuale e reale sono due mondi paralleli e molto diversi tra loro, è anche vero che il like su Facebook rappresenta comunque uno strumento per misurare l’indice di gradimento dei vari personaggi.

A ventiquattro ore dalla pubblicazione, secondo quello che riporta Facebook, l’appeal di De Lucia resta discreto.

302 mi piace, 202 commenti, 10 condivisioni sono, certamente un dato significativo soprattutto se questi numeri si sommano a quelli raccolti dai post ‘figli’ di questa uscita (gli articoli di stampa, le condivisioni).

E, nonostante la De Lucia dia delle sberle ai suoi ex amministratori, questi ultimi non hanno esitato ad approvare la sua uscita.

Il più esplicito è il consigliere di maggioranza Michele Di Nuzzo che, di Rosa De Lucia è stato vicesindaco.

«Mi hai dato un grande onore, quello di essere il tuo n. 2 – ha scritto tra i commenti - per me sarai sempre tu il mio n. 1».

Tra i mi piace, oltre a qualche dipendente comunale, figurano anche quelli di alcuni suoi ex amministratori come Antonio De Rosa e Filippo Iacobelli oggi in maggioranza e di altri come Giacomo Lombardi, Pino Magliocca, ovviamente Cecialia D’Anna.

Anche fuori Maddaloni c’è stato un assenso con la santamariana Veronica Biondo, l’ex dirigente del Pdl, Marco Carleo.

Il dato che va evidenziato, comunque, è quello che, tra i commenti non si registrano critiche o espressioni di condanna comuni tra i leoni da tastiera.

Ora l’interrogativo da sciogliere è: cosa ha rappresentato questo post?

Per ora l’unica cosa certa è un ritorno sotto le luci della ribalta…