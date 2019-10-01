mucherino
19:41:11 Sono complessivamente diciotto le persone che rischiano il processo assieme all’ex sindaco di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco.

Chiuse le indagini, infatti per l’oculista e per gli altri indagati Saverio Griffo, Giovanni Addario, Elena Bassolino, Raffaele De Caprio, Salvatore De Marco, Filomena Esposito, Agostino Fabozzi, Alfredo Fabozzi, Antonella Fabozzi, Saverio Fabozzi, Luigi Letizia, Luigi Lorvenni, Salvatore Mazzara, Giuseppe Melucci, Raffaele Ranucci, Tammaro Volpe, Marco Felaco, Nicola Zagaria tutti coinvolti nell’inchiesta legata ai presunti favori negli affidamenti del Comune di Trentola Ducenta.

A seguito dell’inchiesta si è arrivati allo scioglimento del Comune.

Dopo l’ordinanza, infatti, il sindaco ha rassegnato le dimissioni e, contestualmente, ci sono state quelle di massa dei consiglieri comunali che hanno determinato lo scioglimento.

