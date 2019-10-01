14:35:12 NAPOLI. Sarà il vice sindaco di Napoli, Enrico Panini ad inaugurare la fiera internazionale Vebo, venerdì 4 ottobre alle ore 11, in programma sino a lunedì 7 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il tradizionale taglio del nastro, che avverrà all’ingresso del padiglione 1, celebrerà l’apertura del salone dedicato alla bomboniera, regalo e casa giunto alla diciottesima edizione.

All’apertura anche i vertici della Mostra, con il presidente Alessandro Nardi ed il neo consigliere delegato Valeria De Sieno, che saranno accolti dall’organizzatore Marco Paulillo.

Saranno oltre 240 gli espositori, in rappresentanza di circa 800 marchi, ad animare per quattro giorni le contrattazioni degli operatori di settore per i segmenti produttivi della bomboniera, del regalo e della casa con la presentazione esclusiva, in anteprima, delle collezioni del prossimo anno.

Buyers stranieri dalla Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Russia ma anche dai Paesi Arabi e dagli States, confluiranno a Napoli per scegliere i nuovi prodotti del 2020 marcati made in Italy.

Un’affluenza che renderà Napoli capitale del settore produttivo e che porterà in città un indotto economico stimato in oltre 15 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di celebrare il 18° anno di vita e di essere la più grande realtà fieristica di Napoli – afferma soddisfatto il presidente del Salone, Marco Paulillo -.Oramai il Vebo è un punto di riferimento mondiale del nostro settore e stiamo lavorando già per raggiungere, entro il ventennale, ulteriori traguardi di successo basandoci sull’applicazione di nuove tecnologie”.

L’esposizione, giunta alla diciottesima candelina, dimostra ancora una volta di essere il punto di riferimento dell’intero comparto produttivo nazionale ed internazionale con l’arrivo di nuove aziende dal sud, centro e nord Italia ed un incremento di presenze delle aziende straniere.

Tra i nuovi espositori risaltano le aziende siciliane delle ceramiche di Caltagirone e quelle della tavola come Preziosa Home ed altre, ma l’incremento maggiore giunge dall’estero con le aziende straniere come la spagnola Mopec, le francesi Enesco ed Aulica e la tedesca Il Mondo dei Carillon.

Intanto il salone Vebo diventa anche piattaforma per il rilancio del prodotto bomboniera. La convention della neo nata associazione AIRB – Associazione Italiana Regalo e Bomboniera -, presieduta da Luciano Paulillo e che si avvarrà del sostegno, in qualità di ambasciatrice, della giornalista Eleonora Daniele, presenterà i contenuti di una nuova campagna di riqualificazione del prodotto e del settore produttivo e distributivo.

L’evento è previsto per venerdì 4 ottobre, ore 17.30, nella sala seminari del Vebo.