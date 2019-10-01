10:05:43 L’Associazione “Il Colibrì” di Sant’Arpino (CE), in collaborazione con la Scuola Specialisti Aeronautica Militare (S.S.A.M.) di Caserta, l’Istituto Sant’Agostino di Caserta, l’Associazione “Capuanova” di Capua (CE), l’Associazione “Univera” di Caserta, con il Progetto “Love Matese”, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Caserta e del Comune di Capua, promuove, per l’anno accademico 2019 – 2020, la Scuola di Teatro e Recitazione “Il Pendolo”, ambizioso ed ormai affermato progetto d’arte e creatività nato nel 2001.

Sabato 5 Ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Istituto Sant’Agostino, via Mazzini a Caserta, si terrà l’Open Day, con partecipazione libera e gratuita.

Il laboratorio continuerà poi con cadenza settimanale (ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00) sempre presso le Sale della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare (S.S.A.M.), via Douhet, 2/A – Caserta.

Il Corso terminerà nel mese di Giugno 2020 con studi e spettacoli finali.

L’ideazione e la direzione artistica di questa prestigiosa iniziativa sono di Antonio IAVAZZO, noto regista e attore, già protagonista nella fiction “La Squadra” nel ruolo di Alfano, capo della Scientifica).

“Il Pendolo”, laboratorio di alta formazione professionale, rappresenta, ormai da quasi venti anni, una grande realtà della Campania ed ha già avviato al mestiere dell’attore, di registi e operatori culturali moltissimi giovani e talenti.

In questo nuovo anno accademico il Pendolo ha il privilegio e l’onore di avere come speciali partners e sostenitori convinti, il Sindaco di Caserta, Dr. Carlo Marino, l’Assessora alla Cultura Dott.ssa Tiziana Petrillo, il Dr. Massimo Sgroi (Direttore del Mac3 – Museo di Arte Contemporanea di Caserta) e la storica istituzione costituita dalla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare (S.S.A.M.) di Caserta. Questi preziosi “compagni di viaggio”, nella loro vocazione all’apertura verso le proposte culturali di Terra di Lavoro, hanno abbracciato totalmente la mission di valorizzazione delle risorse creative, artistiche e sociali di questa ormai storica scuola di formazione. Che non è solo artistica. Infatti non è destinata solo a chi intenda fare dell’attore il proprio mestiere, ma anche a coloro che autenticamente ri-cerchino una loro dimensione creativa ed evolutiva. Quindi è rivolta anche a chi si confronta quotidianamente con l’universo magmatico e complesso della comunicazione: insegnanti, psicologi, assistenti sociali, genitori, ricercatori e studiosi, ecc.

L’attore (o chi fa il mestiere del “comunicatore”) deve servirsi delle qualità necessarie a vivere nel senso più pieno della parola, venendo a patti con se stesso e con il proprio ambiente fisico, e imparando ad amministrare i suoi rapporti con gli altri. Il tirocinio teatrale non dovrebbe limitarsi a insegnare all’attore le tecniche recitative, ma dovrebbe soprattutto fornirgli i mezzi che gli permettano di sviluppare spontaneità e naturalezza, di reagire nel modo più convincente, e di applicare a un dato testo le esperienze avute in situazioni della vita reale. Solo una preparazione concepita in questi termini consentirà all’attore di trovarsi in sintonia con se stesso e con gli altri componenti e attori sociali.

In quest’anno accademico (2019 – 2020) il corpo docente è di primissima qualità: le lezioni saranno tenute oltre che dal direttore Antonio IAVAZZO (Recitazione, Ricerca, Regia), da Marcella GRANITO (Recitazione – Un Teatro della Guarigione) , Marco DE VIVO (Cinematografia), Laura ZACCARIA (Mimo ed Espressione Corporea), Adriana FOLLIERI (Pedagogia Vocale), dal Prof. Alfonso AMENDOLA (Dal Teatro d’Avanguardia alla Digital Performance), e da altri professionisti del settore altamente qualificati. Com’è ormai consuetudine, e per gli incontri con i grandi Maestri Internazionali, la Scuola ospiterà due Stages con artisti e pedagoghi di grande prestigio: Francesca DELLA MONICA, Mattia DOTO, Tullia CONTE.

La scuola, inoltre, offrirà la possibilità di partecipare Audizioni e Provini in Casting Cinematografici, Televisivi e Teatrali

Info e/o contatti: