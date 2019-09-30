mucherino
18:53:29 CASERTA. Brancaccio incontra alcuni referenti dei comitati civici ritorno al futuro della Provincia di Caserta ed insieme lanciano il progetto di creare un Laboratorio Politico in scala provinciale partendo dai punti primari del neo gruppo al senato Psi - Italiaviva.

Il laboratorio nasce solo come fabbrica dove promuovere idee e proposte politiche direttamente con la cittadinanza una vera e propria base della democrazia partecipata.

Il laboratorio si chiamerà #Avanti Caserta sarà aperto a tutti i cittadini e professionisti che cercano una tribuna per proporre ed essere ascoltati insomma nessuna tessere e nessun contributo economico ma solo proposte idee e progetti.

Girando la Provincia ho incontrato tanti giovani laureati, professionisti, imprenditori con proposte interessanti. Il nostro scopo è quello di rafforzare la proposta politica riformista e riformatrice partendo dalla base. Le tematiche primarie saranno il Lavoro, la lotta alla povertà, ambiente ed ecoreati, scuola e terzo settore. 

Al laboratorio politico parteciperanno i due capolista della Mozione Giachetti per la Provincia di Caserta (nelle scorse Primarie del Partito Democratico): Pier Gaetano Fulco, già referente provinciale della mozione e Mariano Scuotri, Consigliere Comunale di Aversa, insieme a Domenico Grande e Davide Stefanelli per Caserta, Pasquale Morrone da Macerata Campania e Antonio Portaro da Castel Volturno.

L'apporto del gruppo sarà dato attraverso i propri Comitati Civici "Ritorno al Futuro" che collaboreranno nell'elaborazione e diffusione di contenuti e proposta.

