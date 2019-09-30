A 10 anni esatti dall'istituzione del Forum dei giovani a San Marco Evangelista, non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta precedente.



Alla c.a. Sindaco di San Marco Evangelista

Dott. Cicala Gabriele

Alla c.a. Assessore alle Politiche Sociali

Tarallo Antonietta

Alla c.a. Presidente Consiglio Comunale

Carozza Giovanna

Alla c.a. Membri Commissione Statuto e Regolamenti

Alla c.a. Consiglieri Comunali di San Marco Evangelista

OGGETTO: riattivazione Forum dei Giovani, istituito con Delibera di Consiglio n.8 del 30/09/2009 “Istituzione del forum dei giovani per la partecipazione giovanile. Approvazione regolamento di disciplina”

Gentili, riportiamo in calce la richiesta già protocollata (Prot.n. 0008682) in data 16.07.2019, cui non vi è stato alcun riscontro:

Gentile Sindaco, gentili Assessori, gentili Consiglieri tutti,

abbiamo colto con grande favore la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25.10.2018 avente ad oggetto l’ “Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.”

a seguito della Convenzione – ratificata con Delibera di Giunta n. 89 del 30.08.2018 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione - tra il Comune di San Marco Evangelista e la Cooperativa Sociale "L'Isola di Arturo" per la gestione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Abbiamo accolto con piacere, auspicandone un’implementazione, anche la dichiarazione del Sindaco Dott. Gabriele Cicala, durante l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, riportata anche a mezzo stampa, con la quale si faceva riferimento “al voler favorire la partecipazione dei giovani in età scolare alla vita pubblica e socio-politica”. Riteniamo quanto dichiarato oltre che totalmente condivisibile, strettamente necessario ad un’auspicata crescita del nostro paese.

Proprio nell’ottica di una più ampia partecipazione alla vita democratica delle istituzioni­, teorizzata dall’inglese Roger Hart - professore di Psicologia Ambientale presso il Programma di Psicologia della “Graduate School and Univesity Center of the City University of New York” - secondo cui Il concetto di democrazia è legato all’estensione della possibilità dei suoi cittadini di esercitare attivamente la propria cittadinanza, soprattutto al livello delle decisioni che afferiscono la comunità, con il presente documento chiediamo di porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici alla riattivazione del Forum dei Giovani locale, istituito con Delibera di Consiglio n.8 del 30/09/2009 “Istituzione del forum dei giovani per la partecipazione giovanile. Approvazione regolamento di disciplina”.

E’ paradossale che, da un lato – giustamente – si incentivi la partecipazione dei giovani in età scolare coadiuvati da facilitatori, dall’altro pare si tralasci e ci si dimentichi di una Delibera che istituisce un organismo istituzionale autonomo, normato da una legge regionale e che si rivolge ai giovani dai 16 ai 34 anni.

Riteniamo “giusto”, partendo dal Consiglio Comunale dei ragazzi e passando per il Forum locale dei Giovani, creare la filiera partecipativa dei giovani alla vita politica.

Al Forum dei Giovani di San Marco Evangelista, con Delibera di Giunta n.59 del 7.12.2011 “Forum dei giovani-Provvedimenti”, fu assegnata una sede, così come stabilito dalla normativa, in attesa dell’assegnazione di una sede definitiva presso la Casa Comunale in vista della sua rifunzionalizzazione – così come avvenuto - come indicato da progetto nella documentazione resa pubblica tramite sito web Comune.

Il Forum dei Giovani – peculiarità ed eccellenza del sistema partecipativo campano - è un’istituzione riconosciuta dal Libro bianco della Commissione Europea “Un nuovo impulso della gioventù europea” (approvato dalla Commissione Europea il 21.11.2001) e dalla Carta Europea riveduta della partecipazione dei Giovani alla vita locale e regionale (adottata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa il 21.5.2003)



La Legge Regionale della Campania n. 26 dell’8 agosto 2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, pubblicata sul BURC n. 54 dell’8 agosto 2016, all’Art. 6 (Ruolo dei Comuni) recita testualmente: “I Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all’articolo 2.”

Negli ultimi anni, anche grazie al lavoro ed al contributo del Forum Regionale dei Giovani della Campania (Art. 12 Legge Regionale della Campania n. 26 dell’8 agosto 2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”) i forum locali stanno acquisendo un’importante centralità ed un importante ruolo di empowerment tanto nell’ambito regionale quanto in quello nazionale, anche a seguito della nuova costituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Inoltre, il Forum Regionale dei Giovani ha promosso e finanziato i due Avvisi pubblici “Verso Nuovi Orizzonti” (BURC n. 43 del 29 maggio 2017) e “Nuovi Orizzonti” (BURC n. 34 del 14 maggio 2018), rivolti ai Forum Locali e finalizzati alla valorizzazione delle iniziative locali e delle esperienze specifiche di ciascun gruppo di giovani riuniti in Forum. Le Linee Guida dei due Avvisi Pubblici sopra menzionati, hanno avuto l’obiettivo di incentivare e motivare i giovani, appartenenti ai Forum Comunali della regione Campania, alla creazione di rete sia tra loro che con le organizzazioni che operano sul territorio, per analizzare le necessità comuni ed individuare possibili strategie.

Nelle prossime settimane, inoltre, come già riportato da varie agenzie di stampa, sulla scorta di quanto fatto dal Forum Regionale dei Giovani in questi anni e a testimonianza dell’importante ruolo riconosciuto ai forum dei giovani locali è previsto un importante finanziamento da parte della Giunta Regionale per le attività da porre in essere da parte di questi ultimi e che rispettino i criteri stabiliti dal ”Format procedurale per la realizzazione del Forum comunale dei Giovani” - Decreto Dirigenziale n . 82 del 10.12.2018.