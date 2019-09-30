15:47:59 DUBAI. “La Campania sta supportando la crescita dei gruppi industriali 4.0 che ora guardano a Dubai come modello e come opportunità per espandere il loro potenziale di mercato.

Possiamo e dobbiamo lavorare insieme su questo, non solo sostenendo il dialogo istituzionale e la cooperazione sinergica, ma anche creando un canale comune per progetti industriali che può essere collegato all'UE e alle politiche nazionali per questi settori.

- Lo ha dichiarato Nicola Caputo, Consigliere delegato agli Affari europei e Relazioni internazionali ed alle Politiche agricole, alimentari e forestali del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al “Dubai Investment Week 2019”, l’annuale conferenza organizzata da Dubai Investment Development Agency – Dubai FDI – Government of Dubai. – Questa del Dubai Investment Week 2019 è stata una importante opportunità per la Regione Campania – continua il Consigliere Nicola Caputo a margine dell’iniziativa - una bella occasione per evidenziare che la Campania esiste.

Siamo una Regione di 6 milioni di abitanti con un PIL più o meno simile a quello dell’Ungheria e della Slovacchia ed, a mio avviso, dobbiamo giocare un ruolo da “player” nel contesto internazionale”.