21:37:43 CASERTA. Ben 1503 posti a sedere, una sala stampa, una postazione per la Rai, una palestra attrezzata, una sala massaggi, una sala antidoping, sala hospitality, chiosco Ferrarelle, sala per riabilitazione fisioterapica, aria condizionata, spogliatoi per atlete e spogliatoi attrezzati per attività fisioterapiche per l’intero staff.

Il nuovo PalaVignola gradualmente prende forma, in previsione dell’avvio della stagione di Lega A1 di pallavolo femminile.

Importanti i lavori di restyling in corso al Palazzetto nell’area ex Saint Gobain, dove troveranno spazio esterno anche 10 store e dove è in corso di ultimazione un’area chiusa per far entrare ospiti, arbitri, atlete e tutti i mezzi delle società, sia ospite che di casa.

Ci sarà un’altra area per l’entrata dei tifosi, con biglietteria e steward ad attenderli e ad indirizzarli nei rispettivi posti a sedere.

Ma le sorprese che la VolAlto 2.0 ha riservato, non solo alla Città di Caserta ma al mondo del Volley olimpico, non finiscono qui. Intorno al PalaVignola verranno installate delle gigantografie (2 metri per 3) raffiguranti le atlete del club rosanero.

Mentre sui perimetrali esterni gli sponsor! Non ultimi gli interventi per la videosorveglianza esterna e interna, corpi illuminanti a led e video check richiesto dalla Lega. In questo momento la Golden Tulip VolAlto 2.0 lavora a regime. Entro 15 giorni tutto sarà pronto! Il PalaVignola sarà un fiore all’occhiello per tutto il Volley olimpico.

In appena 9 mesi è stata scritta una pagina importante nella storia dello sport, con Caserta protagonista, nel pieno rispetto dell’accoglienza di tutti i Club italiani. Obiettivo finale quello di dimostrare che in Campania ed in tutto il Centro Sud si vive bene e ci si comporta bene!!! Dunque, basta parlare male del Sud!

Il Presidente Nicola Turco ha creduto fortemente nel suo progetto, nonostante gli ostacoli ed il filone di pensiero che guardava ad un trasferimento totale nella VolAlto Napoli, con i colori del Calcio Napoli e nuovi sponsor. Il presidente ha combattuto da solo ed è riuscito a far restare la A1 a Caserta e ad esaudire il fortissimo desiderio del Sindaco Carlo Marino di rendere la sua Città protagonista!!!

Intanto prosegue con successo la campagna di abbonamenti anche se il numero degli sponsor casertani è quasi zero! Si va avanti: i rapporti ed i valori sono il pilastro della famiglia Turco e del Club!

“Il Sogno Continua, Vivilo con Noi!”. Prevendite disponibili su www.liveticket.it/volalto o presso il PalaVignola, dal lunedi` al venerdi` dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Per ulteriori info: 0823/421717 oppure 389/1982639