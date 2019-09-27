21:15:50 Domenica mattina porte aperte al “San Leucio”. Il Liceo Artistico del capoluogo apre la scuola al territorio e mette in mostra, nei suoi laboratori, la bellezza della didattica.

«Abbiamo accolto con gioia – spiega la preside Immacolata Nespoli – l’invito della Pro Loco Real Sito di San Leucio, guidata da Domenico Villano, a prendere parte all’evento ideato dalla professoressa Ketty Bologna.

Per noi una speciale occasione per tenere aperto, di domenica mattina, il liceo».

"Sport & Arte Vivi in San Leucio” è manifestazione alla seconda edizione e coinvolgerà, in questo fine settimana, l’intera comunità leuciana.

«Farci conoscere – continua la dirigente scolastica – è per noi un’azione prioritaria. Il nostro liceo non deve essere aperto al territorio solo per l’orientamento dei giovanissimi allievi delle medie ma anche in tutte le circostanze in cui si può offrire alla collettività una passeggiata artistica nei laboratori operosi che, quotidianamente, formano le giovani generazioni».

Architettura e ambiente, Arti figurative grafico pittoriche e plastico pittoriche, Design Industria, Design per la moda, Scenografia i sei indirizzi che fanno dell’Artistico “San Leucio” una fucina di talenti che conquistano i primi posti nelle selezioni universitarie e salgono sul podio nei concorsi nazionali di settore.

«Mi piace sottolineare – conclude la preside Nespoli – che il nostro Liceo non è solo arte. In questo weekend un congruo numero di allievi parteciperanno alla Notte Europea dei Ricercatori, evento organizzato dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Abbiamo uno scrigno di bellezze e capacità da far conoscere. Sarà bello avervi con noi».