18:44:57 Era uscita di casa preparata a puntino per una passeggiata e qualche commissione, alla fine si è trovata a dover fronteggiare la furia della sua rivale in amore.

E’ successo a San Cipriano d’Aversa, nei pressi di via Roma, dove due donne se le sono date di santa ragione.

Ma, cosa è successo?

Una madre di famiglia ha scoperto che il marito la tradiva e, quando si è trovata davanti agli occhi la donna che intratteneva la relazione con il marito non ci ha visto più: schiaffi, pugni, capelli tirati.

La rivale, suo malgrado, è stata costretta a difendersi ed è stata subito baruffa.

Si sa in un paese le corna non sono una cosa che si possono tollerare tanto facilmente per via delle voci che circolano velocemente.

Nonostante tutto, però, al momento non ci sono denunce.