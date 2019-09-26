18:19:32 PRATA SANNITA. Crisi democratica e nuovi modelli di partecipazione. Saranno questi i temi al centro dell’incontro “Piccole Italie”, fissato a sabato 28 settembre presso il Vecchio Mulino (Slargo Porta di Lete) in Prata Sannita, in provincia di Caserta.
L’evento, introdotto dal componente della direzione regionale del Partito Democratico, Luca Romano, avrà inizio alle ore 16:00.
A salutare i presenti saranno il sindaco di Prata Sannita,
Damiano De Rosa,
ed il rappresentante locale dei Giovani Democratici, Carmine Folco.
Interverranno:
Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione d’inchiesta Aldo Moro e componente della direzione nazionale del Partito Democratico da poco nominato consulente del ministro della Difesa,
Lorenzo Guerini;
l’europarlamentare Andrea Cozzolino;
il presidente ACER, David Lebro;
l’assessore Regionale al Lavoro, Sonia Palmeri;
la responsabile Europa GD, Caterina Cerroni;
l’assessore del comune di Casagiove, Mariella Sapone;
l’assessore comunale di Casaluce, Nazzaro Pagano;
il pro rettore dell’Università di Chieti-Pescara, Fedele Cuculo.
Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.