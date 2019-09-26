21:27:40 MACERATA CAMPANIA. Ufficializzata la volontà di un riassetto del circolo, anche in virtù di una concreta discussione sull'importante appuntamento delle amministrative del 2020.

In occasione della scorsa settimana presso la sede del Partito Democratico si sono riuniti i democrat di Macerata Campania.

La riunione è stata molto partecipata. Erano presenti amministratori ed iscritti, e si è parlato dell’importanza dell’opera “Rete Idrica” oramai finanziata in via definitiva e che interesserà l’intero territorio comunale.

Il sindaco Stefano Antonio Cioffi ha voluto sottolineare che la nuova rete idrica, oggetto di recente anche di un apposito consiglio comunale, non sarà l’unica opera che vedrà luce a Macerata Campania, ma ce ne saranno altre che saranno terminate (vedi cimitero) ed altre che saranno iniziate ed ultimate (strade, pubblica illuminazione).

Inoltre nel corso della serata è stato affrontato anche il tema PUC, che sarà adottato entro breve termine.

Durate l’incontro si è voluto sottolineare l’importanza degli interventi da realizzare, anche in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nella primavera 2020.

Il segretario cittadino Antonio Munno ha comunicato che a breve ci sarà il congresso di sezione, le cui date saranno stabilite dalla Federazione di Caserta, affinché gli iscritti possano discutere e confrontarsi sul prossimo futuro e sul prossimo appuntamento elettorale, nonché del rinnovo degli organismi rappresentativi locali.

A Macerata Campania il Partito Democratico è pronto ed unito per le prossime sfide.