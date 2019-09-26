mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

21:27:40 MACERATA CAMPANIA. Ufficializzata la volontà di un riassetto del circolo, anche in virtù di una concreta discussione sull'importante appuntamento delle amministrative del 2020.

In occasione della scorsa settimana presso la sede del Partito Democratico si sono riuniti i democrat di Macerata Campania.

La riunione è stata molto partecipata. Erano presenti amministratori ed iscritti, e si è parlato dell’importanza dell’opera “Rete Idrica” oramai finanziata in via definitiva e che interesserà l’intero territorio comunale.

Il sindaco Stefano Antonio Cioffi ha voluto sottolineare che la nuova rete idrica, oggetto di recente anche di un apposito consiglio comunale, non sarà l’unica opera che vedrà luce a Macerata Campania, ma ce ne saranno altre che saranno terminate (vedi cimitero) ed altre che saranno iniziate ed ultimate (strade, pubblica illuminazione).

Inoltre nel corso della serata è stato affrontato anche il tema PUC, che sarà adottato entro breve termine.

Durate l’incontro si è voluto sottolineare l’importanza degli interventi da realizzare, anche in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nella primavera 2020.

Il segretario cittadino Antonio Munno ha comunicato che a breve ci sarà il congresso di sezione, le cui date saranno stabilite dalla Federazione di Caserta, affinché gli iscritti possano discutere e confrontarsi sul prossimo futuro e sul prossimo appuntamento elettorale, nonché del rinnovo degli organismi rappresentativi locali.

A Macerata Campania il Partito Democratico è pronto ed unito per le prossime sfide.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:84 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:311 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:298 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next