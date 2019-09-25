mucherino
12:06:27 CESA. 'Campania libera' apre al sindaco di Cesa Enzo Guida e chiede ufficialmente di partecipare alle riunioni dedicate alle problematiche che attanagliano la comunità. A darne notizia é il referente dell'area agro aversano/atellano di 'Campania libera' Cesario Villano. 

«Il direttivo cittadino di Cesa del nostro movimento - afferma Villano - ha manifestato la volontà di contribuire in maniera fattiva alla risoluzione delle problematiche che attanagliano il paese.

Mi riferisco a tematiche riguardanti l'ambiente e lo sviluppo urbanistico, sui quali sentiamo di poter dare un concreto e largo contributo. Inoltre, siamo pronti ad affrontare ogni tipo di questione urgente che dovessero venirsi a creare da qui alla chiusura del quinquennio amministrativo». 

