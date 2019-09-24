08:55:42 In San Marcellino, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, per coltivazione senza licenza di marijuana, FARINA Pietro, cl. 73, di Napoli e RUSSO Giovanni, cl. 87, di Mugnano di Napoli.
I militari dell’Arma, al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno rinvenuto e sequestrato in un appartamento presa in affitto dal Farina 10 piante di marijuana alte circa 1 metro;
grammi 1802,2 di marijuana essiccata pronta per lo spaccio,
2 bustine di cellophane trasparente contenente marijuana pronte per la vendita e attrezzature per la coltivazione della sostanza stupefacente.
Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.