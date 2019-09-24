mucherino
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

08:40:35 CASERTA. ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) parteciperà con un proprio stand alla Notte Europea dei Ricercatori che si terrà il 27 e il 28 settembre nella maestosa cornice della Reggia di Caserta.

Soddisfatto il Presidente di ADI Caserta Giovanni Joey Pasquariello:

Ricerca, innovazione, imprese, lavoro, futuro; un’opportunità per tutto il nostro territorio.

Un evento dedicato alla scienza e all’apprendimento in cui il visitatore potrà interagire con il mondo della ricerca e i relativi attori.

Grande merito va al comitato organizzatore ERN Caserta composto da Luisa Stellato, Giuseppe Porzio e Lizeth Morales.

Saranno presenti, tra gli altri, i Dottori di Ricerca:

Angeloantonio Viscione,

Gerarda Fattoruso,

Alfonsoantonio Morgillo,

Diego Del Vecchio,

Brunella Cercone,

Maddalena Napolano,

Sossio Colella,

Diego Parente.

Questa iniziativa contribuisce a valorizzare sempre più il ruolo importantissimo del dottore di ricerca nella società contemporanea. I nostri talenti devono restare sul nostro territorio e non più essere costretti ad andar via.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:289 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:264 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:320 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next