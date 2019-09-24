08:40:35 CASERTA. ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) parteciperà con un proprio stand alla Notte Europea dei Ricercatori che si terrà il 27 e il 28 settembre nella maestosa cornice della Reggia di Caserta.
Soddisfatto il Presidente di ADI Caserta Giovanni Joey Pasquariello:
“Ricerca, innovazione, imprese, lavoro, futuro; un’opportunità per tutto il nostro territorio.
Un evento dedicato alla scienza e all’apprendimento in cui il visitatore potrà interagire con il mondo della ricerca e i relativi attori.
Grande merito va al comitato organizzatore ERN Caserta composto da Luisa Stellato, Giuseppe Porzio e Lizeth Morales.
Saranno presenti, tra gli altri, i Dottori di Ricerca:
Angeloantonio Viscione,
Gerarda Fattoruso,
Alfonsoantonio Morgillo,
Diego Del Vecchio,
Brunella Cercone,
Maddalena Napolano,
Sossio Colella,
Diego Parente.
Questa iniziativa contribuisce a valorizzare sempre più il ruolo importantissimo del dottore di ricerca nella società contemporanea. I nostri talenti devono restare sul nostro territorio e non più essere costretti ad andar via”.