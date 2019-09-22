09:02:31 CASERTA. "Basta agli estremisti di destra e di sinistra. Un sistema politico democratico senza un centro che riesca a dare equilibrio al sistema si rischia di sprofondare ancora di più. Serve una rivoluzione democratica e solo noi moderati la possiamo fare".

Francesco Pionati, leader di Alleanza di Centro per i Territori, da Caserta, intervenuto per presentare Nicoletta Pomposo, candidata del movimento in Terra di lavoro alle prossime elezioni regionali, lancia la 'rivoluzione dei moderati' contro gli estremismi e l'incapacità dei politici attuali.

"Alleanza di Centro è un movimento che nasce dal territorio e guarda ad un centro destra nuovo, serio e credibile. E' importante scegliere subito il candidato presidente che possa incarnare questa rivoluzione moderata", dice Pionati. Alleanza di Centro lotta per risolvere i veri problemi del territorio scegliendo candidati che conoscono le realtà ed i suoi problemi.

"Non faremo come De Luca che ha sperimentato una economia decentrata ma solo a favore della sua Salerno dimenticandosi dell'intera regione Campania", conclude Francesco Pionati.

"Con Alleanza di Centro ritorna la politica in primo piano. Una politica che conosce i territori e quindi può risolve i problemi di tutti i cittadini senza alcuna distinzione", dice Nicoletta Pomposo, responsabile provinciale di Caserta del Movimento Alleanza di Centro per i Territori e candidata alle prossime elezioni regionali.

"Il Governatore De Luca si è dimenticato della Campania: ha pensato solo alla sua Salerno. Caserta deve alzare la testa e non può essere ricordata solo per la Terra dei Fuochi o la camorra. La nostra provincia è ricca di eccellenze che fino ad ora non sono state dimenticate per favorire altri territori", conclude Nicoletta Pomposo.