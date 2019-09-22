08:37:54 CASERTA. Scade il prossimo tre ottobre il bando per la selezione dei due membri esterni del consiglio d’amministrazione dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’incarico ha una durata di quattro anni rinnovabile per un solo mandato.

Le domande che saranno consegnate all’ateneo casertano saranno vagliate da un’apposita commissione presieduta dal rettore Giuseppe Paolisso.

I curriculum che saranno presentati saranno vagliati dalla commissione che avrà il compito di individuare una sorta di short list composta da sei candidati dai quali dovranno uscire i due che entreranno a far parte del consiglio di amministrazione.

Ogni componente della commissione esprimerà un proprio voto per valutare i profili in concorso.

I due candidati che otterranno il maggior numero di consensi entreranno a far parte del cda.

L’incarico sarà effettivo, comunque, non appena il rettore Paolisso provvederà a pubblicare i decreti di nomina.

Non possono partecipare alla selezione persone che ricoprono funzioni analoghe in altre università pubbliche o private o che hanno interessi imprenditoriali collegati alle attività dell’ateneo casertano.

Alla stessa maniera, sono esclusi dalla selezione, coloro che rivestono cariche politiche.

Il prossimo consiglio d’amministrazione avrà una funzione strategica per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, dal momento che è ad esso è demandato il compito di gestire la delicata fase che dovrà portare all’ultimazione del policlinico.

Se, infatti, l’Università Vanvitelli dovesse riuscire in questa impresa attesa da oltre due decenni, staccherebbe definitivamente il cordone dall’ateneo napoletano conquistando completamente una propria identità tanto ricercata sin dagli anni del rettorato di Antonio Grella.

Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore quando sarà possibile sapere quanti saranno i pretendenti alle due caselle di consiglieri d’amministrazione e, soprattutto, chi riuscirà ad andare a ricoprire il prestigioso incarico.