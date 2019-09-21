09:08:10 CASAGIOVE. Cambia il piano parcheggi nel Comune di Casagiove. Il sindaco Roberto Corsale ha disposto l’introduzione di nuovi stalli per diversamente abili per venire incontro alle esigenze delle fasce deboli e sanare un limite della città di Casagiove.
La misura rientra nell’ambito della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in relazione alla quale si rende necessario garantire sul territorio comunale un’ampia disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone con difficoltà deambulatorie, detentori di apposito contrassegno per disabili.
Con l’ordinanza numero 37 dello scorso 16 settembre firmata dal comandante della polizia municipale Nicola Altiero è stato stabilito di introdurre i seguenti nuovi posti auto riservati ai disabili:
Via Agrigento, in corrispondenza del civico n. 10 (lungo l’esistente marciapiede), con direttrice di marcia Via Roma
Via Monza, nei pressi del civico n. 28 (marciapiede lato destro), con direttrice di marcia “strada chiusa”;
Via Toscana, nei pressi del civico n. 2 (marciapiede lato destro), con direttrice di marcia Via Lazio, senza la compromissione di altro stallo di sosta per diversamente abili ivi esistente,
Via Don Bosco, nei pressi del civico n. 38 (marciapiede lato destro), con direttrice di marcia Via Liguria, senza la compromissione di altro stallo di sosta per diversamente abili ivi esistente;
Via XXV Aprile, in corrispondenza del civico n. 86 (lungo l’esistente marciapiede), con direttrice di marcia Via Viale della Libertà;
Via Torino, in corrispondenza del civico n. 7;
Viale Europa, nei pressi del civico n. 98 (marciapiede lato destro), con direttrice di marcia Via Tevere/Via Toscana.
Via Napoli, nei pressi del civico n. 5 (marciapiede lato sinistro), con direttrice di marcia Via A. Moro; Via Don L. Centore, nei pressi del civico n. 9 (marciapiede lato destro), con direttrice di marcia Viale della Libertà, conversione dell’attuale stallo di sosta esistente da tipo generico in “personalizzato”;
Via Quartier Nuovo, nei pressi del civico n. 8/10 (marciapiede lato sinistro), con direttrice di marcia Via Santa Croce, la soppressione dello stallo personalizzato assegnato al titolare, con conseguente conversione dello stesso in uno di tipo generico “non personalizzato”.