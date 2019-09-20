Banner-MutuaBccSpettacolo
20:25:55 Inaugurata oggi la prima sede campana di ACEA luce e gas in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi. Il nuovo punto vendita è stato presentato dall'amministratore delegato di ACEA energia, Sandro Bosso, e dall'amministratore delegato di Sagres s.r.l. Giacomo de Felice. Alla compagnia Sagres è stato affidato il compito collaborativo di gestire la sede sammaritana.

"La scelta di espanderci in un territorio nuovo, poco conosciuto, è dovuta dalla voglia di raggiungere il nostro obiettivo principale: diffondere ACEA in un territorio quanto più vasto possibile", spiega Bosso.

Il gruppo ACEA Energia Service & Business Partner conta all'attivo 1 milione 200 mila clienti. "Possiamo fare molto di più", continua.

La suddetta società nasce a Roma e negli anni è riuscita a ramificarsi in tutto il Lazio. Arrivare a Santa Maria è una grande sfida, ma per gli amministratori non sembra impossibile.

"Uno dei nostri punti di forza è l'assistenza clienti. Ci saranno call center e personale fisico in ogni sede a completa disposizione, gli operatori risponderanno a ogni richiesta del cliente."

All'attivo vi sono delle promozioni che possono essere spiegate nella sede stessa, aperta 0+dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30
La società, già con l'inaugurazione, ha dato dimostrazione della propria accortezza nei dettagli.

Dopo il tipico rito del taglio del nastro, è stato aperto un buffet di auguri.

Claudia Mazzarelli

