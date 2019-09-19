ARIENZO. È morto Agostino Guida, lutto nella politica arienzana.

Ex assessore dell’amministrazione Medici, 63 anni, è stato uno degli amministratori più amati, candidato al consiglio comunale alle ultimi elezioni con Domenico Cangiano sindaco.

Tante le preferenze anche alle ultime elezioni, perché Agostino Guida era un uomo amato da tutti e stimato anche dai suoi avversari politici.

Che lo hanno ricordato, definendolo un uomo d’altri tempi.

Era malato da tempo, lascia una moglie e 4 figlie ed un vuoto incolmabile nella politica arienzana.