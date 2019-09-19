Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

ARIENZO. È morto Agostino Guida, lutto nella politica arienzana.

Ex assessore dell’amministrazione Medici, 63 anni, è stato uno degli amministratori più amati, candidato al consiglio comunale alle ultimi elezioni con Domenico Cangiano sindaco.

Tante le preferenze anche alle ultime elezioni, perché Agostino Guida era un uomo amato da tutti e stimato anche dai suoi avversari politici.

Che lo hanno ricordato, definendolo un uomo d’altri tempi.

Era malato da tempo, lascia una moglie e 4 figlie ed un vuoto incolmabile nella politica arienzana.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci