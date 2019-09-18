20:42:30 MARCIANISE. È passata agli archivi contraddistinta da un’esaltante successo organizzativo la 43^ edizione della Coppa SS. Crocifisso – 7° Memorial Michele Centofanti gara ciclistica tipo pista indetta ed organizzata dalla Società Ciclistica Velodromo di cui e leader e coordinatore il consigliere della Federciclismo Campania Raffaele Salzillo.

La kermesse si snodava su di un circuito cittadino di 1500 metri completamente pianeggiante. Ad aprire le danze alle ore 15:30 a Viale della Vittoria, la categoria giovanissimi. Una vera e propria emozione vedere quei piccoli e meravigliosi atleti affrontare con eleganza e personalità una gara che a sprazzi ha mostrato anche i primi tenui tratti di tatticismo.

Uno spettacolo bellissimo che rappresenta una seria e concreta speranza per l’immediato futuro ciclistico. Un progetto di sviluppo e di crescita, quello della categoria giovanissimi che servirà e dovrà “rimpinguare” le successive categorie agonistiche.

Un nobile lavoro di alta qualità profuso dalle società ciclistiche, sempre più competenti ed esperte a cui ha creduto con piena convinzione la Federciclismo Campania di cui è Presidente il Prof. Giuseppe Cutolo.

Una splendida realtà che senza ombra di dubbi porterà il ciclismo campano ha recitare un ruolo super importante nell’ambito agonistico.

Questi i risultati:

1^ BATTERIA:

1° classificato Ciro Visciglio Team Cesaro Falasca;

2° classificato Gennaro Matrone Team Cesaro Falasca;

3° classificato Roberto Fusco Asd Movicoast Sport e Turismo.

2^ BATTERIA

1° Classificato Michele Pascarella Team Bike Maddaloni;

2° classificato Giuseppe Legnante Team Cesaro Falasca;

3° classificato Antonio Ambrosio Team Cesaro Falasca.

Successivamente è stata la volta dei cicloamatori. Una gara entusiasmante, avvincente condotta ad altissima andatura. Una competizione che ha avuto almeno due fasi. Nella prima il protagonista assoluto è stato Massimiliano Del Prete.

Nella seconda, una vera e bella “battaglia sportiva” che terminava con una volata mozzafiato dove a prevalere su tutti è stato Minichino Domenico Antonio piazza d’onore invece per Zaottini Sergio ed a completare il podio Del Prete Gaetano.

Ottima la prestazione dell’atleta locale Giovanni Salzillo che ha concluso la gara al decimo posto.

Insomma grande ciclismo in Terra di Lavoro. Una folta folla di appassionati e le splendide condizioni meteo sono stati ulteriori ingredienti per una meravigliosa ed entusiasmante giornata di sport.

Eccellente il lavoro svolto dai collegi di giuria così come quello della direzione gara. Professionale e di alta competenza è risultato essere il super lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

Alla manifestazione erano presenti il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il coordinatore della struttura tecnica della Federciclismo Campania Salvatore Balestriere il Presidente Provinciale FCI Caserta Antonio Giordano e Giuseppe Serulo Componente Commissione Nazionale Federazione Ciclistica Italiana.