Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

10:46:34 “Con l’approvazione della delibera di giunta, avvenuta nella giornata di ieri, la Regione Campania mantiene l’impegno preso con la comunità di Capua e stanzia i fondi per avviare la messa in sicurezza del Ponte Nuovo”.

Lo annuncia il presidente della Commissione regionale Sanità Stefano Graziano che aveva portato la questione all’attenzione della giunta De Luca:

 “Era uno degli obiettivi per cui ho lavorato incessantemente. Ringrazio il governatore De Luca per averne compreso l’importanza. Il precedente finanziamento straordinario disposto dalla Regione era andato perso a causa di ritardi e lungaggini burocratiche. Stanziare di nuovo i fondi per permettere l’avvio dei lavori rappresentava una priorità assoluta perché il Ponte nuovo è fondamentale per la mobilità della città”. 

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:250 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:641 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:964 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next