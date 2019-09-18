10:46:34 “Con l’approvazione della delibera di giunta, avvenuta nella giornata di ieri, la Regione Campania mantiene l’impegno preso con la comunità di Capua e stanzia i fondi per avviare la messa in sicurezza del Ponte Nuovo”.

Lo annuncia il presidente della Commissione regionale Sanità Stefano Graziano che aveva portato la questione all’attenzione della giunta De Luca:

“Era uno degli obiettivi per cui ho lavorato incessantemente. Ringrazio il governatore De Luca per averne compreso l’importanza. Il precedente finanziamento straordinario disposto dalla Regione era andato perso a causa di ritardi e lungaggini burocratiche. Stanziare di nuovo i fondi per permettere l’avvio dei lavori rappresentava una priorità assoluta perché il Ponte nuovo è fondamentale per la mobilità della città”.