Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

15:46:43 Si è riunita, ieri, l'assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Capua 3 luglio.

La prima dopo la pausa estiva.

Ci si è confrontati sulle prospettive future del comitato e sul contributo che esso può e deve dare all'azione amministrativa.

Si è deciso, inoltre, di darsi un nuovo assetto organizzativo che possa essere più funzionale a favorire il radicamento del comitato ed una più forte e proficua interlocuzione con i propri rappresentanti istituzionali, con l'amministrazione e con le altre forze di maggioranza. 

A tal fine si è deciso di superare l'assetto che vedeva nel presidente la figura di sintesi e di interfaccia del comitato con l'esterno, ed è stato costituito un organismo collegiale di direzione politica di cui fanno parte Antonello Apice, Lia Cantiello, Roberto Duonnolo, Graziano Di Gianni e Carlo Ingicco.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:246 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:635 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:958 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next