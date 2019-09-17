15:46:43 Si è riunita, ieri, l'assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Capua 3 luglio.

La prima dopo la pausa estiva.

Ci si è confrontati sulle prospettive future del comitato e sul contributo che esso può e deve dare all'azione amministrativa.

Si è deciso, inoltre, di darsi un nuovo assetto organizzativo che possa essere più funzionale a favorire il radicamento del comitato ed una più forte e proficua interlocuzione con i propri rappresentanti istituzionali, con l'amministrazione e con le altre forze di maggioranza.

A tal fine si è deciso di superare l'assetto che vedeva nel presidente la figura di sintesi e di interfaccia del comitato con l'esterno, ed è stato costituito un organismo collegiale di direzione politica di cui fanno parte Antonello Apice, Lia Cantiello, Roberto Duonnolo, Graziano Di Gianni e Carlo Ingicco.