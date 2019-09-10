14:21:19 Il Consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Processi di stabilizzazione dei lavoratori atipici in servizio presso l’AORN 'S. Anna e S. Sebastiano' di Caserta".

L'interrogazione, la settima sull'argomento, rileva il diverso orientamento della Regione Lazio che di recente ha pubblicato un bando per la stabilizzazione dei precari ritenendo validi, tra i requisiti, i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile.

“La decisione della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli prima e il bando del Lazio adesso, - ha dichiarato Zinzi - delineano un nuovo approccio che riconosce valore ad una categoria di professionisti che da anni hanno contribuito in maniera determinante al funzionamento di diversi servizi. La Giunta regionale segua l’esempio del Lazio ed integri le linee guida per la stabilizzazione”.