11:32:36 Domani mattina, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania al Centro direzionale di Napoli, ci sarà un incontro propedeutico per l’attuazione di un’idea progettuale per il fiume Volturno.

Alla riunione, organizzata dal consigliere regionale Luigi Bosco in qualità di componente della Commissione Urbanistica, parteciperanno tra gli altri i componenti dell’amministrazione comunale di Capua, della Provincia di Caserta, dell’Università degli Studi ‘Luigi Vanvitelli’ e della Soprintendenza.

Durante il vertice sarà illustrato il progetto che punta alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’incolumità pubblica e privata inerente la pulizia del fiume, il consolidamento e la riforestazione degli argini, nonché la soluzione della foce del Volturno e del Garigliano.

Sarà illustrato anche il quadro dell’idea e il percorso da intraprendere per l’attuazione degli indirizzi Comunitari di partenariato pubblico-privato e semplificazione procedimentale come previste dalle norme in vigore.